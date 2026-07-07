La tragedia oculta de los hombres que declararon la Independencia: gloria, exilio y muertes violentas tras el 9 de Julio

9 de julio de 1816 Foto: Wikipedia

El cuadro de la Declaración de la Independencia suele mostrar una imagen solemne, casi perfecta: diputados reunidos, manos en alto, rostros decididos y una patria naciendo en la Casa de Tucumán. Sin embargo, detrás de aquella escena del 9 de julio de 1816 hubo mucho más que épica. Hubo miedo, tensiones políticas, guerras en marcha y, sobre todo, hombres que después de firmar uno de los documentos más importantes de la historia argentina terminaron atrapados por el mismo país convulsionado que ayudaron a fundar. La Independencia fue proclamada en la casa de Francisca Bazán de Laguna, sede del Congreso que declaró la ruptura con la monarquía española.

El día en que Tucumán se convirtió en el centro de la historia argentina

El Congreso de Tucumán comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816, en un contexto desesperante: Fernando VII había recuperado el trono español, los realistas presionaban desde el Alto Perú y José de San Martín necesitaba una definición política contundente para avanzar con su plan continental. El 9 de julio, los representantes declararon la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica; diez días más tarde se agregó la fórmula contra“toda otra dominación extranjera”, una frase clave para cerrar cualquier intento de sometimiento externo.

La escena fue histórica, pero no fue tranquila. Muchos de esos congresales habían viajado durante semanas por caminos difíciles y peligrosos. Otros representaban territorios que hoy no forman parte de la Argentina, como Charcas, Mizque y Chichas. Y varios de ellos, aunque quedaron inmortalizados como próceres, terminaron envueltos en las luchas internas que desgarraron al país después de la Independencia.

Francisco Narciso de Laprida: de presidir la Independencia a una muerte brutal

Entre todos los nombres, uno sobresale por el contraste entre la gloria y el horror: Francisco Narciso de Laprida. El sanjuanino presidía el Congreso aquel 9 de julio y quedó para siempre asociado a la imagen fundacional de la patria. Abogado formado en Chile, representante de San Juan y hombre cercano al proyecto cuyano impulsado por San Martín, Laprida tuvo un rol central en la jornada en la que se votó la Independencia.

Francisco Narciso Laprida Foto: archivo

Pero su final estuvo lejos de la solemnidad del bronce. Años después, en plena guerra civil entre unitarios y federales, Laprida fue perseguido y asesinado en 1829. Diversas crónicas señalan que fue degollado por montoneras vinculadas a los Aldao y que su cuerpo nunca fue hallado. Esa ausencia física, casi fantasmal, convirtió su muerte en una de las más estremecedoras entre los protagonistas del Congreso de Tucumán.

La tragedia de Laprida no terminó con él. Su viuda, según reconstrucciones históricas, enfrentó penurias económicas y pedidos de pensión que no tuvieron respuesta suficiente. Así, el hombre que había presidido la jornada más importante de la historia nacional dejó a su familia en la intemperie de un país que todavía no sabía cómo honrar a sus fundadores.

Tomás Godoy Cruz, el joven aliado de San Martín que también conoció el exilio

Otro nombre fundamental fue Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza y uno de los hombres más cercanos al plan sanmartiniano. Tenía apenas 25 años cuando participó del Congreso, lo que lo convirtió en uno de los representantes más jóvenes de aquella gesta. Su vínculo con San Martín fue decisivo: desde Cuyo colaboró con la preparación del Ejército de los Andes y comprometió recursos personales para la causa libertadora.

Tomás Godoy Cruz Foto: Wikipedia

A diferencia de Laprida, Godoy Cruz no murió de forma violenta, pero su vida también estuvo marcada por los golpes de la política. Fue gobernador de Mendoza, volvió a ejercer cargos públicos en medio de la guerra civil y terminó marchándose al exilio en Chile tras la derrota de los unitarios frente a las fuerzas federales de Facundo Quiroga. Regresó más tarde a Mendoza y murió en 1852; sus restos descansan en la parroquia San Vicente Ferrer, en el departamento que lleva su nombre.

Su historia también tuvo un costado íntimo atravesado por tragedias familiares. Crónicas históricas y notas especializadas rescataron episodios ligados a su esposa, sus hijos y conflictos domésticos que oscurecieron los últimos años de una figura que había pasado de ser la voz de San Martín en Tucumán a un hombre golpeado por el exilio y las disputas internas.

Juan Agustín Maza: el otro mendocino que firmó la patria y murió en una emboscada

Junto a Godoy Cruz, Mendoza envió al Congreso a Juan Agustín Maza, abogado, jurisconsulto y político que también apoyó la causa revolucionaria y colaboró con recursos para el Ejército de los Andes. Maza firmó el Acta de la Independencia y llegó a ocupar cargos relevantes dentro del Congreso, incluso la vicepresidencia y la presidencia del cuerpo cuando las sesiones se trasladaron a Buenos Aires.

Agustín Maza Foto: Wikipedia

Su final fue dramático. En 1830, durante otro de los capítulos violentos de la Argentina posterior a la Independencia, Maza murió en El Chacay, cerca de Malargüe. Las crónicas señalan que fue asesinado junto a otros dirigentes en un episodio recordado como la Tragedia de El Chacay, en medio de tensiones políticas y relaciones complejas de frontera. Su firma había quedado en Tucumán; su muerte quedó escrita con sangre en el sur mendocino.

Mariano Boedo, Juan José Paso y los otros nombres detrás del acta

La Independencia no fue obra de un solo hombre. Mariano Boedo, diputado por Salta y vicepresidente del Congreso el 9 de julio, firmó el acta y tuvo una participación destacada, pero su salud se deterioró rápidamente. Murió en Buenos Aires en 1819, con apenas 36 años, una edad que evidencia cuánto costó física y emocionalmente aquella generación revolucionaria.

Mariano Boedo Foto: Wikipedia

También estuvo Juan José Paso, secretario del Congreso, figura clave desde la Revolución de Mayo y encargado de leer el Acta de la Independencia. A diferencia de otros congresales, Paso tuvo una vida más larga, pero atravesó casi todos los grandes conflictos políticos del nacimiento argentino: la Primera Junta, los triunviratos, la Asamblea del Año XIII, el Congreso de Tucumán y los primeros debates constitucionales.

A ellos se sumaron nombres como Fray Justo Santa María de Oro, José Mariano Serrano, Pedro Medrano, José Ignacio de Gorriti, Teodoro Sánchez de Bustamante, José Eusebio Colombres, Pedro Ignacio de Castro Barros y Antonio Sáenz, entre muchos otros. Fueron abogados, sacerdotes, militares, políticos y hombres de provincias que entendieron que declarar la Independencia no era un gesto simbólico, sino una decisión de alto riesgo en medio de una guerra abierta.

La Independencia también fue una historia de pérdidas

El 9 de julio suele recordarse con escarapelas, actos escolares y discursos patrióticos. Pero detrás del feriado hay una verdad más profunda: la Argentina nació entre urgencias, amenazas y tragedias personales. Algunos de los hombres que se pusieron de pie en Tucumán terminaron en el exilio, otros murieron jóvenes, otros fueron asesinados y varios quedaron atrapados en las guerras civiles que sucedieron a la emancipación.

Por eso, cada aniversario de la Independencia también invita a mirar más allá del cuadro. Porque aquellos diputados no fueron estatuas: fueron hombres de carne y hueso, con ambiciones, miedos, errores y destinos muchas veces crueles. Laprida, Godoy Cruz, Maza, Boedo y Paso no solo firmaron un acta: cargaron sobre sus vidas el precio de una decisión que cambió para siempre la historia del país.