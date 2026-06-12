Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Empleadas domésticas

A través de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno homologó el primer convenio colectivo de trabajo que incorpora la figura del salario dinámico. La implementación de esta herramienta de la Ley 27.802 de Modernización Laboral generó el rechazo inmediato de la conducción de la CGT y las organizaciones sindicales del servicio doméstico.

El nuevo esquema de liquidación de haberes busca indexar las remuneraciones en base a la productividad y el mérito individual de los operarios en lugar de las pautas automáticas tradicionales. Es por eso que las empresas del sector petrolero analizan esquemas similares para atar los adicionales al precio internacional del crudo, motivo por le cual el Ministerio de Capital Humano acelera la validación de estos instrumentos técnicos para descentralizar las discusiones salariales colectivas.

El acuerdo de casas particulares y los tramos del aumento

El acuerdo formal sellado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y los gremios de la actividad estableció una recomposición del 6,3% para el período comprendido entre abril y julio de 2026. Los negociadores técnicos estructuraron el ajuste en cuatro cuotas sucesivas para amortiguar el impacto en las economías familiares y los números y porcentajes del acta paritaria son:

Primer tramo de aumento: las liquidaciones del sector registrarán una suba inicial del 1,8% en el arranque del cronograma.

Segundo tramo de aumento: las remuneraciones percibirán un incremento del 1,6% en la continuidad del esquema fijado.

Tercer tramo de aumento: los haberes básicos sumarán un ajuste del 1,5% según las planillas validadas por el Estado.

Cuarto tramo de aumento: las escalas salariales completarán el período con un alza final del 1,4%.

Asignaciones adicionales: el acta incorporó una suba del 50% para la suma no remunerativa fija de 20.000 pesos y para el beneficio por zona desfavorable.

La inclusión de la metodología variable modificó las bases regulatorias de la actividad del personal doméstico mediante un apartado específico del documento general. “Dejar constancia que los salarios convenidos en el presente acuerdo resultan los mínimos establecidos legalmente, no obstando el componente dinámico de las remuneraciones a fin de que las partes individualmente consideradas del vínculo laboral puedan negociar por encima de ellos”, se indicó en el texto oficial.

La secretaria de Organización y Actas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), Juana del Carmen Brítez, defendió los alcances de la normativa debido a las particularidades de la contratación en los hogares. “El problema que tenemos en el sector, que es totalmente diferente a los demás, es que los empleadores tomaban el salario básico que se fijaba en el convenio como tope a pagar y a las trabajadores les costaba lograr una mejora, y ahora, con esta cláusula, se convierte en un piso”, dijo en diálogo con Infobae.

“Ese punto es importante para nosotros porque está dando la posibilidad al trabajador y al empleador de que entiendan que las cifras son un piso y que de ahí en más el trabajador puede pedir un aumento por encima. Nosotros vamos a seguir teniendo paritarias porque la comisión tripartita (que fija los aumentos) va a seguir trabajando”, consideró.

Sin embargo, la referente de los trabajadores domésticos tomó distancia de la Reforma Laboral que se aprobó en el Congreso. La representante gremial cuestionó los perjuicios de la Ley de Modernización y afirmó: “Afecta a nuestro sector porque ya en el primer artículo excluye al personal de casas particulares y después nos perjudica cuando contempla de 6 meses de antigüedad sin indemnización si a la trabajadora se la despide”.

Los tres puntos clave del salario dinámico en la Reforma Laboral

1. El sueldo básico pasa a ser un “piso” y no un “techo”

En el sector de las empleadas domésticas, los patrones solían tomar el sueldo que fijaba el Gobierno como lo máximo a pagar. Con la nueva cláusula 8, se determina oficialmente que la cifra de la paritaria es el mínimo legal (un piso). A partir de ahí, el empleado puede exigir un extra dinámico por su buen desempeño o mérito personal.

2. Se quita rigidez a los convenios colectivos

El Gobierno busca cambiar la lógica de las paritarias. En lugar de que un sindicato fije un aumento rígido que después una PyME o un hogar no pueden pagar, el convenio ahora funciona como una guía de referencia. Esto abre la puerta a que cada sector se adapte a su realidad: por ejemplo, en el sector petrolero ya evalúan que los sueldos suban o bajen según el precio internacional del barril de crudo.

3. El quiebre del frente sindical

Políticamente, esto marca un hito porque se rompió el bloqueo de los gremios a la reforma laboral. Mientras la conducción de la CGT (con Héctor Daer a la cabeza) rechaza el sistema por considerarlo “un delirio individualista”, un sindicato grande como el de casas particulares (UPACP) terminó firmando y aceptando la cláusula libertaria porque vio una ventaja concreta para sus trabajadoras.

Salario dinámico: las objeciones de la CGT y los fundamentos de las autoridades del Gobierno

El cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, criticó con dureza el avance del artículo 104 bis de la Ley 27.802 por considerarlo una amenaza a la equidad de las remuneraciones. El conductor del gremio de Sanidad impugnó los fundamentos de la productividad individual y advirtió: “Delirio. Promueven un sistema individualista y desigual que no existe en ningún lugar del mundo”.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ratificó el rumbo de la reforma estructural durante su última exposición en el Coloquio de IDEA. El funcionario nacional argumentó la necesidad de flexibilizar los topes de las convenciones colectivas para incentivar la creación de empleo genuino y justificó: “La igualdad salarial por igual tarea significa también que quien aporte más perciba un mejor salario. Si se fija el máximo para todos sólo se genera desempleo. Nos importa mucho el salario real y que pueda ajustarse en forma dinámica”.