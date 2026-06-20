Reforma Laboral: cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Trabajo, trabajadores. Foto: Pixabay.

A través de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno extendió las intimaciones oficiales a cámaras empresariales y sindicatos para renegocien un universo de casi 800 convenios colectivos de trabajo sumando los acuerdos de empresa a los de actividad. Impulsada por la aplicación de la Reforma Laboral sancionada en el Congreso, la medida sepulta el principio histórico de ultraactividad y obliga a rediscutir las cláusulas obligacionales vencidas. Mientras la CGT enciende alarmas por las facultades oficiales para frenar homologaciones, el sector privado empieza a ensayar figuras innovadoras como el salario dinámico y los bancos de horas.

El mapa de las relaciones laborales en la Argentina ingresó en una etapa de revisión total y obligatoria. Tras un primer envío de notificaciones orientadas a 446 convenios de actividad, el Ejecutivo decidió ampliar el alcance técnico de la convocatoria hacia los acuerdos específicos de cada compañía. La normativa vigente delimita un quiebre estructural al dinamitar la ultraactividad automática: a partir de su fecha de vencimiento, todas las denominadas “cláusulas obligacionales” -como las cuotas solidarias y los aportes especiales destinados al financiamiento de las estructuras gremiales- pierden validez inmediata si las partes no sellan un nuevo entendimiento.

La advertencia abarca a sectores estratégicos de la economía como Comercio, Camioneros, Bancarios, Construcción, Sanidad, Gastronómicos, Metalúrgicos y Petroleros, entre decenas de actividades de alta densidad de afiliados. El texto legal “insta a negociar de buena fe”, promoviendo que las discusiones de actualización se resuelvan de manera autónoma en el ámbito privado.

Una vez alcanzado el consenso, las actas deben someterse al filtro técnico del Poder Ejecutivo. Es allí donde radica el principal punto de fricción con la CGT: la nueva legislación faculta a la Secretaría de Trabajo a suspender la homologación de cualquier pacto que bajo su criterio “genere distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

Más allá de la rigidez administrativa, desde Casa Rosada apuestan al despliegue de las herramientas de flexibilización plasmadas en el articulado de la Reforma Laboral de la siguiente manera: