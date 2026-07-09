Franco Armani se va de River: el final de una era histórica y el regreso que conmueve a Sudamérica

Las dos glorias del arco millonario Foto: @RiverPlate

Franco Armani dejará River Plate después de más de ocho años y medio defendiendo el arco Millonario. El arquero de 39 años tiene encaminada su salida del club de Núñez y su regreso a Atlético Nacional de Medellín, institución en la que también es considerado ídolo absoluto. La decisión marca el cierre de uno de los ciclos más exitosos de un futbolista en la historia reciente de River.

El adiós de Franco Armani a River después de una etapa inolvidable

La salida de Armani no es una noticia más dentro del mercado de pases. Se trata del final de una era para River Plate. Desde su llegada en 2018, el “Pulpo” se transformó en una pieza decisiva, un referente del vestuario y uno de los grandes símbolos del ciclo más ganador del club en los últimos años.

Durante su paso por el Millonario, Armani disputó 366 partidos oficiales, consiguió 10 títulos y mantuvo su arco invicto en 158 oportunidades, números que explican por qué su nombre ya quedó grabado entre los arqueros más importantes de la institución.

Franco Armani, River, foto NA

El momento más recordado de su etapa en River será, sin dudas, la Copa Libertadores 2018, con aquella final histórica ante Boca Juniors en Madrid. Sus atajadas, su seguridad y su personalidad en partidos decisivos lo convirtieron en una garantía bajo los tres palos y en un ídolo para los hinchas.

Por qué Armani decidió irse de River

La decisión del arquero tiene una explicación deportiva y emocional. En el último semestre, Armani perdió terreno en la consideración del equipo y fue quedando relegado por el crecimiento de Santiago Beltrán, quien se consolidó como una de las grandes apariciones del arco riverplatense.

A los 39 años, el campeón del mundo entiende que atraviesa la etapa final de su carrera y su deseo es claro: quiere seguir atajando, no despedirse desde el banco de suplentes. Por eso, la posibilidad de volver a Atlético Nacional apareció como una oportunidad ideal para cerrar su trayectoria en un club donde también dejó una huella imborrable.

En River, la postura fue comprensiva. La dirigencia consideró que Armani se ganó el derecho de elegir su futuro después de todo lo que le dio al club. Por ese motivo, no habría trabas para avanzar en la rescisión anticipada de su contrato, que vencía a fin de año.

Atlético Nacional, el destino elegido por Franco Armani

El regreso a Atlético Nacional tiene una enorme carga sentimental. Antes de vestir la camiseta de River, Armani había construido una historia gigantesca en el equipo colombiano, donde jugó entre 2010 y 2017 y se transformó en uno de los máximos referentes del club.

Franco Armani, River Plate, Selección Nacional, agencia NA

Con el conjunto verdolaga, el arquero disputó 232 partidos, consiguió 13 títulos y fue protagonista de conquistas inolvidables, entre ellas la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana. Ese pasado glorioso explica por qué su vuelta genera tanta expectativa en Medellín.

Además, Armani había manifestado en distintas oportunidades su deseo de retirarse con la camiseta de Atlético Nacional. Ahora, ese anhelo está cada vez más cerca de convertirse en realidad y podría cerrar su carrera en el mismo lugar donde alcanzó proyección internacional.

Los títulos de Franco Armani en River

El legado de Armani en River se sostiene en títulos, récords y actuaciones decisivas. Con la camiseta Millonaria, el arquero ganó la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019, la Copa Argentina 2019, las Supercopas Argentinas 2017 y 2019, la Liga Profesional 2021, la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2021 y la Supercopa Internacional 2023, entre otras consagraciones.

Más allá de los números, su impacto también se mide en momentos. Armani fue determinante en partidos eliminatorios, sostuvo al equipo en contextos adversos y se ganó el respeto de compañeros, entrenadores e hinchas. Su presencia transmitía seguridad y liderazgo, dos virtudes que River deberá reemplazar a partir de su salida.

Qué pierde River con la salida de Armani

La partida de Franco Armani representa mucho más que la salida de un arquero. River pierde a un líder, a un campeón y a una voz fuerte dentro del vestuario. Aunque en los últimos meses había perdido protagonismo deportivo, su influencia seguía siendo importante puertas adentro.

Ahora, el club deberá afrontar una nueva etapa bajo los tres palos, con Santiago Beltrán como principal heredero de un puesto que durante años tuvo dueño indiscutido. El desafío será sostener la exigencia de un arco que, por historia y presión, no permite margen de error.

El legado de Armani: de River a la Selección Argentina

La carrera de Armani también tuvo capítulo importante en la Selección Argentina. El arquero formó parte de planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber disputado el Mundial de Rusia 2018.

Por eso, su despedida de River no solo impacta en el fútbol argentino, sino también en el mapa sudamericano. Armani se va como ídolo, con una carrera repleta de consagraciones y con la posibilidad de escribir el último capítulo en Atlético Nacional, el club donde también aprendió a ser leyenda.

Franco Armani se despide de River, pero no del fútbol grande. Su historia cambia de escenario, aunque conserva el mismo peso: el de un arquero que dejó marcas imposibles de borrar.