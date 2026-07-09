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Fiesta del Alfajor y la Torta Negra con entrada gratis: dónde, cuándo y cómo llegar

El festival gastronómico vuelve con su segunda edición y los organizadores prometieron dos jornadas para compartir sabores, tradiciones, productores locales, gastronomía y actividades para toda la familia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta del Alfajor y la Torta Negra.
Fiesta del Alfajor y la Torta Negra. Foto: Instagram/fiestadelalfajorylatortanegra
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La Fiesta del Alfajor y la Torta Negra regresa con su segunda edición a Carmen de Areco el 1 y 2 de agosto con una producción que promete ser la más grande desde su creación.

El evento se desarrollará en la Plaza de Independencia y los organizadores prometieron dos jornadas para compartir sabores, tradiciones, productores locales, gastronomía y actividades para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca impulsar el turismo gastronómico de la región, poniendo en valor los sabores tradicionales y la identidad culinaria de la provincia de Buenos Aires.

Fiesta del Alfajor y la Torta Negra. Foto: Instagram/fiestadelalfajorylatortanegra

Cómo llegar a Carmen de Areco desde Buenos Aires

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  1. Tomar el Acceso Oeste.
  2. Continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján, San Andrés de Giles y Junín.
  3. Seguir por la RN 7 hasta el acceso a Carmen de Areco.
  4. El recorrido es de aproximadamente 140-145 km y demanda entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas, según el tránsito. Gran parte del trayecto se realiza por autovía.

En micro:

Desde la Terminal de Retiro salen servicios de empresas como:

  • Chevallier
  • Cóndor Estrella
  • Pullman General Belgrano
  • El viaje suele durar entre 2 y 2 horas y media, dependiendo del servicio y las paradas.

Convocatoria y crecimiento de los productores

El eje del evento volverá a ser la feria de productores, que ocupará el corazón de la plaza. A su alrededor, comercios gastronómicos y feriantes de la zona formarán parte del movimiento que genera la llegada de turistas durante esos días.

Los platos fuertes serán nuevamente los concursos de alfajores y totitas negras. El impacto económico también es uno de los grandes motores de la fiesta. En la edición anterior se registraron muchas ventas, además de una fuerte actividad en restaurantes, comercios y emprendimientos de la ciudad.

Fiesta del Alfajor y la Torta Negra. Foto: Instagram/fiestadelalfajorylatortanegra

Qué se puede hacer en Carmen de Areco

  • Disfrutar del Balneario Municipal: el Camping Balneario Carmen de Areco, sobre el Río Areco, cuenta con piscinas de agua salada, camping, quinchos, juegos y espacios para hacer picnic. También se puede pescar, caminar o simplemente descansar.
  • Recorrer el pueblo de Gouin: este pequeño pueblo, a media hora de Carmen de Areco, conserva el encanto de las antiguas estaciones ferroviarias, almacenes de campo y calles tranquilas. Es uno de los lugares más elegidos para disfrutar de la gastronomía criolla y desconectarse.
Fiesta del Alfajor y la Torta Negra. Foto: Instagram/fiestadelalfajorylatortanegra
  • Visitar el Museo Histórico: permite conocer la historia del partido, sus tradiciones y el desarrollo de la región pampeana.
  • Conocer el Observatorio Astronómico Rural: Observatorio Astronómico Rural Gouin ofrece una propuesta diferente para observar el cielo lejos de la contaminación lumínica.
  • Pasear por el centro: recorrer la plaza principal, la iglesia, edificios históricos y ferias de artesanos, especialmente los fines de semana y durante eventos locales.
Fiestas RegionalesTurismoAlfajorGastronomía
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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