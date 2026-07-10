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María Becerra habló de sus problemas de salud y contó por qué dejó su dieta vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

La cantante contó que las giras exigentes y la falta de opciones para mantener su dieta la llevaron a modificar su dieta, pese a que siga respaldando del veganismo.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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María Becerra. Foto: Instagram.
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La vida de María Becerra se divide entre conciertos, viajes y compromisos laborales en distintos países, por lo que su dieta y sus horarios deben adaptarse según el lugar del mundo en donde se encuentre. En su gira promocional por España con “Quimera”, la cantante contó que tuvo que dejar de ser vegana, pese a estar de acuerdo con esa alimentación.

Es que la cantante de Corazón Vacío explicó que su vínculo con el veganismo nació por una convicción ética relacionada con el bienestar animal. Sin embargo, reconoció que las exigencias de su carrera terminaron haciendo incompatible ese estilo de alimentación con el ritmo de vida que lleva actualmente.

María Becerra. Foto: Instagram.
María Becerra.

Además, la artista, que se declara una apasionada de los animales y convive con trece mascotas, contó en el podcast Grimey TV, conducido por Yibril, que incluso cuando está de gira mantiene una estricta organización para garantizar el cuidado de cada uno de ellos.

En la entrevista, la cantante recordó que primero adoptó una dieta vegetariana y luego dio un paso más hacia el veganismo. “Yo primero fui vegetariana de los 15 a los 19. Ahí me hice vegana hasta los 24, por ahí”, relató.

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Según explicó, esta decisión la tomó luego de rechazar públicamente el sufrimiento animal y porque, éticamente, no podía fomentar la industria alimentaria bajo esos términos. Sin embargo, el ritmo de trabajo y las constantes giras comenzaron a complicar la continuidad de esa alimentación.

María Becerra. Foto: X / @BecerraData.

“No podía por tanto trajín. O sea, de repente estamos acá en una gira en el norte, no sé, Asturias o donde sea. Terminábamos un show a las diez de la noche, once. Había que salir a comer. Lugares abiertos en Asturias a las once y media de la noche. Y veganos además. Nada”, contó.

María Becerra contó que ser vegana le trajo problemas de salud: “tenía anemia”

La situación se volvió aún más compleja cuando comenzaron a aparecer algunos problemas de salud. A pesar de seguir una suplementación específica, la artista sufrió episodios de anemia que la obligaron a replantear su alimentación.

“El doctor me dijo: ‘Che, si te sigue agarrando anemia, o sea, es un problema para tu salud, porque puede venir algo peor después’. Al menos pescado necesito que comas, los suplementos no alcanzaban. Yo me suplementaba con todo. Omega, B12, todo”, detalló.

Pese al cambio de hábitos, María Becerra dejó en claro que continúa apoyando el veganismo y que su decisión respondió exclusivamente a una necesidad persona”Yo recontra respaldo esa alimentación y me parece espectacular. En mi caso, con el estilo de vida que yo tengo, no, no lo podía llevar a cabo", concluyó.

María BecerraVeganismoDieta
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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