Las PASO, la economía y la oferta opositora: los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene. Foto: Presidencia

El Gobierno se prepara para encarar el desafío por la reelección del presidente Javier Milei en 2027 y detecta tres claves que facilitarían el objetivo.

Fue la propia Karina Milei la que advirtió, desde la provincia de Misiones, que trabaja por otros cuatro años para su hermano. "Mi gran objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027”, afirmó durante la Escuela de Cuadros que impulsa La Libertad Avanza.

En Casa Rosada confían en el impacto del repunte económico, el que referencia el mandatario y su ministro de Economía, Luis Caputo, y se esperanzan con que “el crecimiento alcance a la micro” e impacte en los bolsillos de la sociedad.

Asimismo, hay quienes aseguran que la definición del sistema electoral, en particular si el oficialismo logra concretar la eliminación de las PASO, también allanará el terreno para un nuevo mandato libertario.

Los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene. Foto: Presidencia

Las negociaciones de la mesa política

No obstante, se trata de uno de los objetivos más complejos que detectan en Balcarce 50 y por el que trabaja particularmente la mesa política. Para la tarea, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, negocian con gobernadores y ponen sobre la mesa la posibilidad de habilitar “colectoras” o “adhesiones” que permitan canjear posibilidades por respaldos legislativos.

En tercer lugar figura la oferta opositora como uno de los condicionamientos que podría complejizar el escenario electoral. Por un lado, la chance de que se presente un candidato de centro derecha que pueda disputarle el electorado al libertario, y por el otro, también complicaría la ecuación que el peronismo logre acordar internamente.

“A nosotros nos sirve la versión más radicalizada del kirchnerismo y que, eventualmente, lleguen todos peleados a 2027“, admitió una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En tanto, crece la preocupación de un sector del oficialismo por la potencial candidatura de expresiones de centro como podrían ser Mauricio Macri, si es que decide competir por su cuenta, o la propia jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por lo que el Gobierno trabaja en contenerla.

"Cualquier candidato del centro a la derecha que compita por fuera es un problema", admitió una fuente que transita Casa Rosada a diario.

En ese marco, cobran particular importancia lo acuerdos que La Libertad Avanza pueda trazar a futuro, en especial con los gobernadores. Sin embargo, con el Mundial en curso, en el armado evitan dar definiciones prematuras.