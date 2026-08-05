comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Julio Zamora: “Estamos para trabajar por Tigre y seguir transformando la comunidad, porque tenemos mucha obra por delante”

El intendente encabezó la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers en el distrito, mediante un acto en el Museo de la Reconquista. “Es tomar ese hecho histórico para dar cuenta de que no todo se logra fácil, sino con sacrificio, con entrega, con voluntad y con unidad también”, sostuvo el jefe comunal.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Julio Zamora encabezó la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers a Tigre.
Julio Zamora encabezó la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers a Tigre. Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezaron la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers a Tigre. Allí, el jefe comunal destacó que: “Estamos para trabajar por Tigre; nos interesa nuestro distrito y seguir transformando la comunidad porque todavía tenemos mucha obra por delante”.

“Realmente fue un día muy emotivo, un hito para nuestra comunidad. Como dijimos durante el evento, este hecho marcó un punto de partida hacia nuestra independencia. De alguna manera, esa gesta permitió comprender que nos podíamos defender por nosotros mismos. Creo que ese fue el escenario que hizo posible que luego llegaran la Revolución de Mayo y, finalmente, el 9 de Julio con la declaración de nuestra independencia”, añadió.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, en el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers
Julio Zamora encabezó la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers a Tigre. Foto: Prensa

Y cerró: “Es tomar ese hecho histórico como un motivo para que sigamos transformando Tigre, para que lo hagamos en unidad, para dar cuenta de que no todo se logra fácil, sino con sacrificio, con entrega, con voluntad, tratando de unir a todos los vecinos en pos de una causa común de nuestra historia”.

El evento —organizado junto al Instituto de Estudios Históricos de Tigre— inició en la Plaza Daniel M. Cazón con el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 220.° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers en el distrito. Posteriormente, las autoridades rindieron homenaje mediante la colocación de una ofrenda floral en el monolito.

Contenido Recomendado

Julio Zamora llamó a “reflexionar sobre el camino que debe tomar Argentina”:“Desarrollo, inclusión y solidaridad”

Julio Zamora llamó a “reflexionar sobre el camino que debe tomar Argentina”: “Desarrollo, inclusión y solidaridad”

Julio Zamora presentó la lista de concejales de Somos Buenos Aires

Julio Zamora presentó la lista de concejales de Somos Buenos Aires

A continuación, en el Museo de la Reconquista, el jefe de la comuna y autoridades del Poder Ejecutivo local rindieron homenaje ante el busto de Santiago de Liniers mediante la colocación de una ofrenda floral. Tras dicha distinción, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. La ceremonia contó con la participación de estudiantes de la E.E.P. N.° 6 “Bartolomé Mitre” y de la E.E.S. N.° 9 “Marco Sastre”, quienes portaron la bandera de ceremonia y se desempeñaron como escoltas.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, en el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers
Julio Zamora encabezó la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers a Tigre. Foto: Prensa

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó: “Hoy conmemoramos los 220 años del desembarco de Santiago de Liniers, una fecha histórica para todos los tigrenses. Recordamos su llegada a Tigre y también a nuestros vecinos y vecinas que se unieron a las tropas para defender lo que es nuestro territorio. Hoy Tigre tiene enormes desafíos; hemos logrado mucho y todavía tenemos mucho por hacer. Estoy convencida de que vamos a poder alcanzar esos desafíos y todo lo que nos propongamos en el futuro, siempre que trabajemos en unidad, como lo hicieron aquellas tropas junto a Santiago de Liniers”.

Acto seguido, el padre José Luis “Cote” Quijano dirigió unas palabras a los presentes. Luego, la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, recordó parte de la historia del distrito. Para finalizar, el intendente brindó un discurso en el que destacó la valentía de quienes protagonizaron la Reconquista y la importancia de mantener viva la memoria para fortalecer la identidad de la comunidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, en el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers
Julio Zamora encabezó la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers a Tigre. Foto: Prensa

Es un día de todos, por eso tenemos que recordarlo y festejarlo. Lo importante es tomar la historia como nuestra base. Si bien no es la fecha de fundación de Tigre, sí representa el hecho histórico más importante de nuestra ciudad. Hoy lo conmemoramos, como todos los años, con un acto que contó con una gran concurrencia; eso demuestra que es una fecha que nos toca a todos y que llevamos en el corazón”, expresó la presidente del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro.

El 4 de agosto de 1806 fue declarado como “Día de Tigre” según la Ordenanza Municipal N° 1998/55, promulgada por el Decreto N° 3480/55. De esa manera, el hecho histórico puso al partido dentro de los antecedentes que marcaron los fundamentos de la patria y que más adelante se tomó para celebrar el aniversario de la localidad.

Julio Zamora
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas:la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina

    El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas: la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina

  2. PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

    PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

  3. El Gobierno celebró la visita del papa León XIV:“Es un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”

    El Gobierno celebró la visita del papa León XIV: “Es un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”

  4. Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

    Crisis bilateral: Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

  5. Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras:“Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”

    Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras: “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha atrás:el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

Marcha atrás: el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

Un pueblo rodeado por tierras extranjeras:el caso de Puerto Libertad y el debate por la reforma de la Ley de Tierras

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras:“No se venden”

Julio Zamora:“Estamos para trabajar por Tigre y seguir transformando la comunidad, porque tenemos mucha obra por delante”

Economía

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Recategorización del monotributo:cómo hacer el trámite clave en ARCA desde el celular

Cuáles son los descuentos en subtes y colectivos para el mes de agosto con billeteras virtuales:hay reintegros de hasta $16.000

Internacionales

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán:qué se sabe del crimen

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen

Netanyahu endurece su postura:Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España