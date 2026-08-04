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Guía rápida: qué hacer para que el romero crezca frondoso durante todo el año

Con estos consejos podés lograr una planta fuerte sin complicaciones, ideal para usar en las comidas en cualquier momento.

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Guía rápida: qué hacer para que el romero crezca frondoso durante todo el año.
Guía rápida: qué hacer para que el romero crezca frondoso durante todo el año. Foto: Foto: Gemini
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El romero es una de las plantas aromáticas más populares para el hogar, ya sea en jardín, balcón o maceta de interior. Además de su aroma distintivo y su valor culinario, destaca por su resistencia y facilidad de cultivo. Sin embargo, para lograr un ejemplar frondoso y en constante crecimiento, es necesario brindarle algunos atenciones puntuales.

Aunque tolera bien los cambios de temperatura, ajustar la iluminación, el riego y la poda marcará la diferencia para conseguir una planta tupida y saludable. Con esta guía rápida, podés lograr que la especie crezca increíblemente.

Qué necesita el romero para crecer frondoso

  • Luz solar: Requiere un mínimo de 6 horas diarias de sol directo. A mayor exposición solar, más denso y fuerte será su follaje.
  • Sustrato adecuado: Necesita un suelo liviano con excelente capacidad de drenaje. El encharcamiento pudre sus raíces; por eso, si se cultiva en maceta, es imprescindible usar recipientes con orificios en la base y añadir perlita o arena gruesa a la tierra.
El romero necesita cuidados clave para su crecimiento. Foto: Foto: Gemini

La regla de oro del riego

El exceso de agua es su principal enemigo. Es preferible que le falte humedad a que quede anegado:

  • Verano: Aumentar ligeramente la frecuencia, pero solo cuando la capa superior del suelo esté totalmente seca.
  • Invierno: Espaciar los riegos al mínimo.
  • Clave: El sustrato nunca debe permanecer mojado durante varios días seguidos.

Poda: el truco para estimular brotes

Para conseguir que la planta gane volumen y emita ramas nuevas, la poda es esencial:

  • Corte de puntas: Recortar los extremos de los tallos en primavera o tras la floración incentiva la brotación lateral.
  • Mantenimiento: Eliminar periódicamente las ramas secas, débiles o dañadas permite que la planta concentre sus nutrientes en las zonas sanas.

Resumen de cuidados básicos

  1. Ubicarlo donde reciba 6 horas o más de sol directo.
  2. Regar únicamente cuando la tierra se haya secado.
  3. Garantizar un suelo suelto y con gran drenaje.
  4. Evitar fertilizar en exceso, ya que es una planta poco exigente en nutrientes.
  5. Realizar podas despunte periódicas para ganar frondosidad.
  6. Limpiar las ramas marchitas para mantener la salud general del arbusto.
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