Guía rápida: qué hacer para que el romero crezca frondoso durante todo el año. Foto: Foto: Gemini

El romero es una de las plantas aromáticas más populares para el hogar, ya sea en jardín, balcón o maceta de interior. Además de su aroma distintivo y su valor culinario, destaca por su resistencia y facilidad de cultivo. Sin embargo, para lograr un ejemplar frondoso y en constante crecimiento, es necesario brindarle algunos atenciones puntuales.

Aunque tolera bien los cambios de temperatura, ajustar la iluminación, el riego y la poda marcará la diferencia para conseguir una planta tupida y saludable. Con esta guía rápida, podés lograr que la especie crezca increíblemente.

Qué necesita el romero para crecer frondoso

Luz solar: Requiere un mínimo de 6 horas diarias de sol directo. A mayor exposición solar, más denso y fuerte será su follaje.

Sustrato adecuado: Necesita un suelo liviano con excelente capacidad de drenaje. El encharcamiento pudre sus raíces; por eso, si se cultiva en maceta, es imprescindible usar recipientes con orificios en la base y añadir perlita o arena gruesa a la tierra.

El romero necesita cuidados clave para su crecimiento. Foto: Foto: Gemini

La regla de oro del riego

El exceso de agua es su principal enemigo. Es preferible que le falte humedad a que quede anegado:

Verano: Aumentar ligeramente la frecuencia, pero solo cuando la capa superior del suelo esté totalmente seca.

Invierno: Espaciar los riegos al mínimo.

Clave: El sustrato nunca debe permanecer mojado durante varios días seguidos.

Poda: el truco para estimular brotes

Para conseguir que la planta gane volumen y emita ramas nuevas, la poda es esencial:

Corte de puntas: Recortar los extremos de los tallos en primavera o tras la floración incentiva la brotación lateral.

Mantenimiento: Eliminar periódicamente las ramas secas, débiles o dañadas permite que la planta concentre sus nutrientes en las zonas sanas.

Resumen de cuidados básicos