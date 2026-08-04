Guía rápida: qué hacer para que el romero crezca frondoso durante todo el año.

El romero es una de las plantas aromáticas más populares para el hogar, ya sea en jardín, balcón o maceta de interior. Además de su aroma distintivo y su valor culinario, destaca por su resistencia y facilidad de cultivo. Sin embargo, para lograr un ejemplar frondoso y en constante crecimiento, es necesario brindarle algunos atenciones puntuales.
Aunque tolera bien los cambios de temperatura, ajustar la iluminación, el riego y la poda marcará la diferencia para conseguir una planta tupida y saludable. Con esta guía rápida, podés lograr que la especie crezca increíblemente.
Qué necesita el romero para crecer frondoso
- Luz solar: Requiere un mínimo de 6 horas diarias de sol directo. A mayor exposición solar, más denso y fuerte será su follaje.
- Sustrato adecuado: Necesita un suelo liviano con excelente capacidad de drenaje. El encharcamiento pudre sus raíces; por eso, si se cultiva en maceta, es imprescindible usar recipientes con orificios en la base y añadir perlita o arena gruesa a la tierra.
La regla de oro del riego
El exceso de agua es su principal enemigo. Es preferible que le falte humedad a que quede anegado:
- Verano: Aumentar ligeramente la frecuencia, pero solo cuando la capa superior del suelo esté totalmente seca.
- Invierno: Espaciar los riegos al mínimo.
- Clave: El sustrato nunca debe permanecer mojado durante varios días seguidos.
Poda: el truco para estimular brotes
Para conseguir que la planta gane volumen y emita ramas nuevas, la poda es esencial:
- Corte de puntas: Recortar los extremos de los tallos en primavera o tras la floración incentiva la brotación lateral.
- Mantenimiento: Eliminar periódicamente las ramas secas, débiles o dañadas permite que la planta concentre sus nutrientes en las zonas sanas.
Resumen de cuidados básicos
- Ubicarlo donde reciba 6 horas o más de sol directo.
- Regar únicamente cuando la tierra se haya secado.
- Garantizar un suelo suelto y con gran drenaje.
- Evitar fertilizar en exceso, ya que es una planta poco exigente en nutrientes.
- Realizar podas despunte periódicas para ganar frondosidad.
- Limpiar las ramas marchitas para mantener la salud general del arbusto.