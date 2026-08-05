Descuentos del 60% y cuotas sin interés: una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Una reconocida cadena francesa de moda abrirá su primer local en Argentina con promociones especiales para celebrar su llegada al país. Foto: Unsplash.

La reconocida cadena francesa de indumentaria Kiabi ya tiene fecha para su desembarco en la Argentina. La marca abrirá su primer local el próximo martes 11 de agosto de 2026 en Florida 313, en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, y celebrará la inauguración con descuentos de hasta el 60% para quienes lleguen primero.

La apertura marcará el inicio de un plan de expansión que prevé una inversión de US$50 millones y la apertura de hasta 20 tiendas en todo el país durante los próximos cinco años. Además, la compañía confirmó que su segunda sucursal estará ubicada en Portal Rosario y abrirá antes de que finalice 2026.

Los primeros clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 60%, además de financiación en cuotas sin interés durante la jornada inaugural. Foto: Facebook / Kiabi Uruguay.

Cómo será la inauguración del primer local de Kiabi en Argentina

El nuevo espacio contará con 1.500 metros cuadrados y abrirá sus puertas al público a partir de las 13:30. Para celebrar su llegada al país, la empresa preparó una jornada con promociones especiales, financiación en 3 y 6 cuotas sin interés con todos los bancos y diversas actividades para toda la familia.

Además, quienes lleguen antes podrán acceder a importantes descuentos según el orden de ingreso:

Las primeras 100 personas obtendrán un 60% de descuento .

Las siguientes 50 personas accederán a un 50% de descuento .

Luego habrá promociones del 40% y del 30% .

Durante toda la jornada, el resto de los clientes tendrá un 20% de descuento en toda la tienda.

La marca ofrecerá ropa para toda la familia y comenzará un plan de expansión que prevé la apertura de hasta 20 tiendas en cinco años. Foto: Pinterest.

Mientras esperan la apertura, los asistentes recibirán café y chocolates. Una vez habilitado el ingreso también podrán disfrutar de distintas propuestas, entre ellas personalización de llaveros, fotografías con cámaras Polaroid, artistas que realizarán figuras con globos para los más chicos y espacios especialmente ambientados para la inauguración. La jornada contará además con la participación de distintos influencers invitados.

¿Qué es Kiabi y por qué genera expectativa su llegada?

Fundada en Francia en 1978, Kiabi se convirtió en una de las principales cadenas europeas de moda accesible para toda la familia. La compañía comercializa ropa para mujeres, hombres, niños y bebés, además de artículos para el hogar, con una propuesta basada en prendas de uso cotidiano a precios competitivos.

Su modelo suele compararse con el de Primark, aunque Kiabi pone un fuerte énfasis en la moda familiar y en una amplia variedad de talles. La marca ofrece prendas desde XXS hasta 4XL para mujeres y hasta 7XL para hombres, con una propuesta orientada a la inclusión.

El nuevo local, ubicado en el Microcentro porteño, contará con actividades especiales, regalos y propuestas para grandes y chicos. Foto: Facebook / Kiabi Oficial.

Actualmente opera 648 tiendas en 37 países, emplea a cerca de 10.000 personas de 83 nacionalidades y registra una facturación anual de 2.500 millones de euros.

El plan de expansión de Kiabi en el país

La llegada al mercado argentino no se limitará al local de Florida. Según informó la empresa, el proyecto contempla una inversión de US$ 50 millones para desarrollar una red de hasta 20 sucursales en un plazo de cinco años.

Durante los primeros dos o tres años prevé inaugurar alrededor de 10 tiendas, una expansión que generaría aproximadamente 300 puestos de trabajo directos y otros 100 empleos indirectos.

La siguiente apertura será en Portal Rosario, donde la firma instalará una tienda de unos 1.200 metros cuadrados antes de fin de año.

Tras su desembarco en Buenos Aires, la firma también lanzará su tienda online con envíos a todo el país y continuará su crecimiento con nuevas sucursales. Foto: Facebook / Kiabi Oficial.

Además de las tiendas físicas, la empresa apostará por una estrategia omnicanal. Tras la inauguración del local porteño, Kiabi pondrá en funcionamiento su sitio web oficial, desde el cual ofrecerá envíos a todo el país, integrando el comercio electrónico con sus sucursales.

La apuesta de Grupo One por las marcas internacionales

El desembarco de Kiabi forma parte de la estrategia de Grupo One, la empresa que impulsa la llegada de reconocidas marcas internacionales al mercado argentino.

Los primeros clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 60%, además de financiación en cuotas sin interés durante la jornada inaugural. Foto: Facebook / Kiabi Oficial.

El grupo ya fue responsable del regreso de Decathlon al país y actualmente también trabaja en la incorporación de Bestseller, el conglomerado danés propietario de marcas como Only, Jack & Jones y Selected.

Sobre la apertura, Elisa Tabárez, Brand Manager regional de Kiabi, expresó: “Estamos muy entusiasmados por abrir finalmente las puertas de nuestra primera tienda en Argentina y poder recibir a las familias para que conozcan el universo Kiabi”.