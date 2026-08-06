Marcha frente al Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: qué calles están cortadas y cómo funcionan los colectivos y el subte

Marcha frente al Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina estarán colmadas por una marcha convocada por distintos sindicatos y organizaciones sociales a las 12 del mediodía con el pico de afluencia estimado a las 17. Es por eso que podrían generarse complicaciones de circulación en el área céntrica de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación va a desplegar un operativo bajo el protocolo antipiquetes. Las autoridades recomendaron al público evitar el ingreso vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio.

Las autoridades recomendaron al público evitar el ingreso vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio. Foto: NA

Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: qué accesos a la ciudad se verán bloqueados

Las áreas más afectadas sobre la vía pública se concentrarán en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

Debido al despliegue de las sectores opositores en las calles porteñas, un total de 22 líneas de colectivos tuvieron que alterar sus itinerarios habituales: 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168.

Para las unidades que transitan en sentido norte-sur, los desvíos operan por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que el flujo de este a oeste utiliza como vías alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio.

Un total de 22 líneas de colectivos tuvieron que alterar sus itinerarios habituales por la marcha. Foto: NA (Martín Zabala)

Cuál será el estado del subte y de los accesos peatonales hoy jueves 6 de agosto

El funcionamiento del transporte subterráneo registra modificaciones operativas directas en la zona de influencia de la marcha. En la Línea A, la estación Congreso permanece totalmente cerrada al público, mientras que las paradas de Sáenz Peña y Pasco operan con restricciones preventivas ante la concentración de manifestantes.

Por su parte, en la Línea B se prevé un elevado caudal de pasajeros en la estación Callao, mientras que en la Línea E los accesos peatonales del nodo Entre Ríos presentan dificultades de circulación. La movilización de la fecha constituye la antesala de la tradicional marcha por San Cayetano prevista para la jornada de mañana, que unirá el barrio de Liniers con la Plaza de Mayo.

La línea A y la línea B del subte se verán afectadas. Foto: Redes

¿Qué se va a debatir hoy en el Congreso?

Sin el capítulo de extranjerización de tierras, el Senado debatirá este jueves a las 14 en una sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada, que contempla reformas al Código Civil y Comercial sobre desalojos, Ley del Manejo del Fuego y expropiaciones.

El Gobierno debió eliminar el punto central del proyecto impulsado por el oficialismo luego del rechazo de los gobernadores a acompañar la flexibilización de las normas para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, aunque se haya puesto un tope del 25% a las tierras que podían ser vendidas a extranjeros.

El Senado debatirá este jueves a las 14 en una sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada, que contempla reformas al Código Civil y Comercial sobre desalojos, Ley del Manejo del Fuego y expropiaciones. Foto: X @SenadoArgentina

El bloque oficialista, que preside Patricia Bullrich, ya había tenido que eliminar el capítulo de reforma de la ley de barrios populares, ante el temor que podían suceder el desalojo de centenares de viviendas y ante la fuerte crítica de la Iglesia.

Ahora, el dictamen que se tratará en el recinto de sesiones contemplará sustanciales modificaciones al Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos de todos los terrenos, campos o viviendas que hayan sido intrusadas, expropiaciones, regularización de terrenos y manejo del fuego.