Milei llegó a Ecuador para reunirse con Noboa tras declarar organización terrorista a una banda criminal ecuatoriana

Daniel Noboa y Javier Milei. Foto: Captura

El presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Quito, Ecuador, donde se prepara para mantener una reunión bilateral con su par Daniel Noboa. El encuentro entre ambos mandatarios está previsto para las 15 y tendrá como eje central la firma de una serie de acuerdos de cooperación estratégica focalizados en las áreas de seguridad, comercio y el sector automotriz.

La cumbre internacional se desarrolla en un clima de alta sintonía política en materia de seguridad, reforzado por una fuerte medida adoptada desde la Casa Rosada horas antes de la llegada de la comitiva argentina a suelo ecuatoriano.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: REUTERS.

La declaración de “Chrone Killers” como organización terrorista

En la previa del mano a mano entre Milei y Noboa, el Gobierno nacional oficializó la declaración de la banda criminal ecuatoriana “Chrone Killers” como organización terrorista. La medida fue notificada mediante una resolución conjunta rubricada por el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina.

La organización delictiva, con fuerte presencia territorial y despliegue operativo en la zona de Guayas, Ecuador, es investigada por delitos vinculados a la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el sicariato. La tipificación realizada por el gobierno de Javier Milei va en línea con la decisión adoptada en julio por Estados Unidos, que también había incluido al grupo en su nómina oficial de bandas criminales sancionadas.

Javier Milei, presidente de la Argentina. Foto: Reuters (Angela Ponce)

Agenda de trabajo y acuerdos bilaterales entre Milei y Noboa en Ecuador

El viaje de Milei a Quito tiene el objetivo de institucionalizar los lazos de cooperación técnica y comercial entre ambos países. Durante la jornada de trabajo, las delegaciones de Argentina y Ecuador sellarán acuerdos para dinamizar el intercambio en la industria automotriz y potenciar las herramientas de inteligencia y seguridad contra el crimen organizado transnacional.

La firma de estos convenios representará un paso más en el alineamiento estratégico entre Buenos Aires y Quito en un contexto donde la agenda de combate al narcotráfico y las bandas criminales ocupa un lugar central en la política exterior de la región.