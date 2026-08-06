comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Milei llegó a Ecuador para reunirse con Noboa tras declarar organización terrorista a una banda criminal ecuatoriana

El Presidente arribó a Quito para encabezar la firma de acuerdos bilaterales en materia de seguridad, comercio y sector automotriz. En la previa del encuentro, Cancillería y el Ministerio de Seguridad oficializaron la inclusión del grupo narco “Chrone Killers” en la lista de organizaciones terroristas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Daniel Noboa y Javier Milei.
Daniel Noboa y Javier Milei. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Quito, Ecuador, donde se prepara para mantener una reunión bilateral con su par Daniel Noboa. El encuentro entre ambos mandatarios está previsto para las 15 y tendrá como eje central la firma de una serie de acuerdos de cooperación estratégica focalizados en las áreas de seguridad, comercio y el sector automotriz.

La cumbre internacional se desarrolla en un clima de alta sintonía política en materia de seguridad, reforzado por una fuerte medida adoptada desde la Casa Rosada horas antes de la llegada de la comitiva argentina a suelo ecuatoriano.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: REUTERS.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: REUTERS.

La declaración de “Chrone Killers” como organización terrorista

En la previa del mano a mano entre Milei y Noboa, el Gobierno nacional oficializó la declaración de la banda criminal ecuatoriana “Chrone Killers” como organización terrorista. La medida fue notificada mediante una resolución conjunta rubricada por el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina.

La organización delictiva, con fuerte presencia territorial y despliegue operativo en la zona de Guayas, Ecuador, es investigada por delitos vinculados a la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el sicariato. La tipificación realizada por el gobierno de Javier Milei va en línea con la decisión adoptada en julio por Estados Unidos, que también había incluido al grupo en su nómina oficial de bandas criminales sancionadas.

Contenido Recomendado

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática
Javier Milei, presidente de la Argentina. Foto: Reuters (Angela Ponce)

Agenda de trabajo y acuerdos bilaterales entre Milei y Noboa en Ecuador

El viaje de Milei a Quito tiene el objetivo de institucionalizar los lazos de cooperación técnica y comercial entre ambos países. Durante la jornada de trabajo, las delegaciones de Argentina y Ecuador sellarán acuerdos para dinamizar el intercambio en la industria automotriz y potenciar las herramientas de inteligencia y seguridad contra el crimen organizado transnacional.

La firma de estos convenios representará un paso más en el alineamiento estratégico entre Buenos Aires y Quito en un contexto donde la agenda de combate al narcotráfico y las bandas criminales ocupa un lugar central en la política exterior de la región.

Javier MileiDaniel NoboaGobiernoEcuador
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Denunciaron por enriquecimiento ilícito a la intendenta de Graneros tras la compra de una propiedad por 1 millón de dólares

    Denunciaron por enriquecimiento ilícito a la intendenta de Graneros tras la compra de una propiedad por 1 millón de dólares

  2. Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país:el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

    Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país: el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

  3. F-16 en Argentina:así entrenan los pilotos y avanzan las obras para operar los nuevos cazas

    F-16 en Argentina: así entrenan los pilotos y avanzan las obras para operar los nuevos cazas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse