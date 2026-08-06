La Liga de Intendentes se reunió en San Vicente, sumó un nuevo integrante y marcó agenda provincial. Foto: Prensa

La Liga de Intendentes bonaerenses volvió a mostrar su crecimiento político este miércoles durante una nueva reunión realizada en la histórica Quinta de San Vicente, con la participación de jefes comunales del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro dejó como principal novedad la incorporación del intendente de Baradero, Esteban “Tito” Sanzio, quien se convirtió en el duodécimo integrante de una mesa que busca consolidar la voz de los municipios dentro del peronismo bonaerense.

La Liga de Intendentes se reunió en San Vicente, sumó un nuevo integrante y marcó agenda provincial. Foto: Prensa

Participaron Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gastón Granados, de Ezeiza; Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Juan Pablo García, de Dolores; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Marisa Fassi, de Cañuelas; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Mariel Fernández, de Moreno; y el recientemente incorporado Esteban Sanzio, de Baradero.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el diputado provincial Juan Pablo de Jesús; la diputada Marcela Basualdo; el secretario administrativo del Senado bonaerense, Gustavo Soos; y el exintendente de Cañuelas Gustavo Arrieta.

La reunión permitió realizar un balance del encuentro que los intendentes mantuvieron días atrás con el gobernador Axel Kicillof y profundizar una agenda común frente a la compleja situación política, social y económica que atraviesa el país.

Uno de los ejes centrales fue la defensa de la Ley de Tierras ante el intento del Gobierno nacional de flexibilizar las restricciones para la adquisición de superficies rurales por parte de capitales extranjeros. Los jefes comunales ratificaron su acompañamiento a la convocatoria frente al Congreso bajo una consigna clara: la tierra y los recursos estratégicos de la Argentina no se venden.

La decisión del oficialismo nacional de retirar finalmente ese capítulo del proyecto que tratará el Senado fue interpretada como resultado de la resistencia construida desde distintos sectores políticos, sociales y productivos. No obstante, los intendentes resolvieron mantener su participación para reafirmar públicamente la defensa de la soberanía nacional.

La Liga de Intendentes se reunió en San Vicente, sumó un nuevo integrante y marcó agenda provincial. Foto: Prensa

La cumbre también mostró la decisión de la Liga de comenzar a intervenir con identidad propia en las principales discusiones de la provincia y del país. En ese marco, el espacio estrenó una bandera que lo identificará en sus próximas actividades y movilizaciones.

Con representación del conurbano, la costa y el interior bonaerense, la Liga busca aportar una mirada construida desde la gestión cotidiana y la cercanía con los vecinos. Los intendentes sostienen que los municipios son la primera línea de respuesta ante las consecuencias del ajuste nacional y reclaman que la realidad de los territorios tenga mayor protagonismo en las decisiones políticas.

La Liga de Intendentes se reunió en San Vicente, sumó un nuevo integrante y marcó agenda provincial. Foto: Prensa

La incorporación de Sanzio y la definición de una agenda conjunta confirmaron que la Liga continúa ampliándose y pretende transformarse en un actor con peso propio dentro del peronismo bonaerense, con la mirada puesta en los desafíos políticos y electorales de los próximos años.