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De las tarifas de energía al impacto de “El Niño”: los ejes de la reunión entre Santilli y los gobernadores del Norte Grande

El encuentro será miércoles 12 en Posadas en un contexto marcado por el impacto del revés en la Ley de Tierras en el Senado.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos.
Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Foto: NA
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Los gobernadores del Norte Grande volverán a reunirse este miércoles 12 de agosto en la ciudad de Posadas para debatir una agenda común de desarrollo regional y plantear una serie de reclamos acumulados ante la Casa Rosada. La cumbre, que tendrá como anfitrión al mandatario misionero Hugo Passalacqua y contará con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli en un encuentro seguido con fuerte atención por los distintos sectores políticos de la región tras el revés legislativo del Gobierno en el Senado por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según informó TN, la agenda formal de la reunión contempla tres ejes de discusión:

  • El impacto del fenómeno de El Niño en las provincias norteñas
  • La denominada Estrategia Federal Energética centrada en rutas y tarifas de transporte de gas
  • La definición de una marca institucional propia para el bloque

Sin embargo, la presencia de Santilli aportará un marcado volumen político. El funcionario nacional llega a Misiones con el objetivo central de recomponer el vínculo con los gobernadores y avanzar en negociaciones legislativas y presupuestarias tras el reciente traspié parlamentario que sufrió el Ejecutivo con la Ley de Tierras.

Milei con gobernadores Vigilia por el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional en la Casa Histórica de Tucumán
El presidente participó de la Vigilia por el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional en la Casa Histórica de Tucumán. Foto: Prensa Gobierno

Uno de los ejes más sensibles de la cumbre estará enfocado en las tarifas eléctricas y el sistema energético regional. Los mandatarios insisten en la necesidad de un esquema diferencial que contemple las temperaturas extremas de la zona durante los meses estivales.

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En este contexto, reimpulsarán la iniciativa de “Zona Cálida”, pensada como una herramienta para reducir el costo de las facturas en los hogares del norte y replicar esquemas de beneficio que ya operan en otros puntos del país. A su vez, buscarán resolver las deudas que las distribuidoras provinciales mantienen con Cammesa y discutir el esquema de tarifas y rutas del sistema de transporte de gas.

El estado de la infraestructura pública ocupará un capítulo de peso en la mesa de trabajo. Los gobernadores reclaman la restitución de fondos derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos y cuestionan la falta de ejecución presupuestaria para el mantenimiento de las rutas nacionales.

Diego Santilli en Casa Rosada
El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba

Si bien el Gobierno ya deslizó la opción de transferir tramos de rutas nacionales para que sean mantenidos por las administraciones locales, la mayoría de los mandatarios sostiene que la responsabilidad sigue siendo del Estado nacional y que no aceptarán traspasos sin la asignación de los recursos correspondientes.

En paralelo, la provincia anfitriona sumará una petición estratégica: Misiones planteará formalmente la extensión de la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta sus costas, una propuesta de interés compartido con Corrientes para reducir costos de logística en la producción regional.

Sumado a eso, el encuentro refleja las heterogéneas posturas que conviven en el tablero político provincial frente a la gestión del presidente Javier Milei. Mientras gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo han mantenido una línea de diálogo y acompañamiento en proyectos clave, otros sectores opositores han tomado mayor distancia. Un ejemplo de esta interna es la ausencia confirmada del mandatario riojano Ricardo Quintela, quien declinó su participación en señal de rechazo a la estrategia de acercamiento que sostienen otros pares del peronismo. Tampoco confirmó su presencia el formoseño Gildo Insfrán.

En tanto, el listado de gobernadores convocados por Passalacqua incluye a:

  • Juan Pablo Valdés (Corrientes)
  • Leandro Zdero (Chaco)
  • Gustavo Sáenz (Salta)
  • Carlos Sadir (Jujuy)
  • Raúl Jalil (Catamarca)
  • Elías Suárez (Santiago del Estero)
  • Osvaldo Jaldo Tucumán)

Con la presencia de Sturzenegger, el Gobierno volvió a reunir a la mesa política tras el revés con la Ley de Tierras

Luego del revés político tras el retiro de capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno reunió a su mesa política en un nuevo encuentro encabeza por Karina Milei. La reunión tuvo como objetivo reordenar la agenda parlamentaria y repasar el esquema de aliados.

Luego del respaldo de la Casa Rosada, el ministro Federico Sturzenegger se incorporó al encuentro para explicar sus proyectos de desregulación.

Ante esto, la secretaría general de la Presidencia determinó que la mesa política audite las próximas iniciativas presentadas por el ministro de Desregulación antes de que lleguen al Congreso, con el objetivo de moderar propuestas consideradas “muy ambiciosas” y evitar nuevos traspiés parlamentarios como el de la semana pasada.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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