Paro universitario: piden la aplicación de la Ley de Financiamiento y el Gobierno sostiene que “responde a motivaciones políticas”

Nuevo paro universitario Foto: NA

Las universidades nacionales volvieron a realizar un paro en reclamo al Gobierno por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario con la exigencia principal de obtener mayores fondos. Por este motivo, este miércoles 12 de agosto no habrá clases presenciales ni virtuales en la mayoría de las casas de altos estudios públicas por 24 horas según lo dispuesto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Los gremios universitarios buscan una recomposición salarial para su sector. Foto: NA (Mariano Sánchez)

¿Cómo justifican los gremios el paro universitario?

La secretaria general del Frente Sindical de Universidades Nacionales, Laura Carboni, afirmó: “Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario”.

Y agregó: “El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo”. Continuando en esta línea, explicaron que la protesta es por “la falta de respuesta” del Poder Ejecutivo y el “sostenido ahogo presupuestario”.

La medida de fuerza involucra al personal docente y no docente, nucleados en la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

El personal docente y no docente agrupado en FATUN, FEDUN, CONADU y FAGDUT llevan a cabo este paro universitario. Foto: RTVE

Además, habrán distintas jornadas de visibilización por el paro tales como un bocinazo al mediodía en Resistencia, Chaco, llevado a cabo por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE), trabajadores del CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Cabe resaltar que los gremios buscan una recomposición salarial para su sector por una brecha “superior al 28%” y advierten una vez más por la falta de actualización en los fondos para becas y hospitales universitarios.

¿Qué dicen desde el Gobierno sobre el paro universitario?

El Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello expresó que el paro universitario “es ilegítimo, responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación”.

Además, afirmaron a través de la Subsecretaría de Política Universitarias que cumplen con “las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidad Nacionales”.

Capital Humano afirmó que mantiene el cumplimiento al “acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios” y que “los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

El Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello expresó que el paro universitario “es ilegítimo, responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación”. Foto: NA

Desde el oficialismo redoblaron las críticas sobre la nueva medida de fuerza: “Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación. Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”.