Lionel Messi dejó una sentida frase sobre su continuidad en el fútbol: “Ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir”

Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su papá Jorge y realizó un desgarrador posteo a través de sus redes sociales oficiales. El futbolista argentino relató las distintas vivencias que atravesó a lo largo de su carrera y en un pasaje del texto, puso en duda su continuidad en el fútbol.

Durante la mañana de este miércoles 21 de agosto, Messi utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar lo vivido tras la muerte de su padre. El capitán de la Selección Argentina visitó Rosario el pasado sábado 8 de agosto en un viaje fugaz desde Estados Unidos para despedir a Jorge y ahora reapareció públicamente: dejó varias frases en torno a este doloroso momento y una de ellas tuvo que ver con su continuidad en el fútbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, expresó Leo. “Quería ganar para llevártela y mostrarte una nueva. No pude”, dijo también el futbolista argentino en relación a un potencial bicampeonato que no pudo ser tras la derrota ante España.

La sentida frase de Messi sobre su continuidad en el fútbol despertó todo tipo de reacciones en el ambiente deportivo y recordó lo que dijo Carlos Tévez tiempo atrás, cuando era jugador de Boca y también sufrió el fallecimiento de su padre. “Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno”, había dicho en diálogo con Alejandro Fantino.

La carta completa de Messi a su papá Jorge tras su fallecimiento

La carta completa que compartió Lionel Messi

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa".

De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi: el comunicado de la clínica en Rosario

La familia Messi había confirmado en junio que Jorge atravesaba un problema de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin revelar detalles médicos. En aquel comunicado, el entorno del capitán argentino aclaró que solo la familia más cercana contaba con información precisa sobre su estado.

Tras conocerse la triste noticia, el Sanatorio Centro de Rosario lanzó un parte oficial en el cual indicó que el centro médico “cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha a las 02.00 hs”.

El comunicado de la clínica de Rosario sobre la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, añadió el texto. Y cerró: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindaran mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.