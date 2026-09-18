Elecciones en Rusia: el plan de Putin para medir lealtades y detectar el desgaste del poder

Elecciones en Rusia. Foto: Instagram/diarioprimeralinea

Más de 110 millones de ciudadanos están convocados a votar durante tres días en las elecciones legislativas de Rusia, las primeras desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Aunque no existen dudas sobre la continuidad de Rusia Unida, el partido que respalda a Vladímir Putin, los comicios cumplen otra función para el Kremlin: medir la disciplina de su aparato de poder y detectar posibles señales de desgaste.

Una elección sin competencia real

Entre este viernes y el domingo se renovarán los 450 escaños de la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso. Al mismo tiempo, se desarrollarán más de 2.200 elecciones de otros niveles, entre gobernadores y legislaturas regionales, con cerca de 20.700 cargos en disputa.

Rusia Unida parte con la certeza de conservar el control de la Duma y su supermayoría de más de 300 bancas, suficiente para impulsar reformas constitucionales sin necesidad de acuerdos con otras fuerzas.

Elecciones en Rusia. Foto: France 24.

Sin embargo, el resultado electoral no es el único dato que interesa al Kremlin. Según el politólogo Vsevolod Chernozub, las elecciones funcionan como un “indicador de desgaste” que permite identificar qué regiones cumplen los objetivos y dónde aparecen señales de descontento.

El KPI que mide la lealtad de las regiones

Dentro de la administración presidencial rusa existe un sistema conocido como KPI, que establece metas de participación y respaldo a Rusia Unida para cada región. Esos objetivos fueron modificados durante 2026 a medida que cambiaban las mediciones sobre el humor social.

El mecanismo también alcanza a empresas y organismos estatales. En algunas regiones se designaron empleados encargados de movilizar a sus compañeros para garantizar determinados niveles de participación.

El incumplimiento, además, puede tener consecuencias. Un informe del centro NEST señaló un fuerte aumento de los arrestos de altos funcionarios durante 2025 y vinculó las purgas con una redistribución de poder basada en lealtades personales.

El voto electrónico y la ausencia de fiscalización

Uno de los principales instrumentos del sistema es el voto electrónico remoto, utilizado en Moscú y otras regiones. A diferencia de una boleta de papel, este mecanismo no permite un recuento físico que pueda ser auditado por observadores.

A esto se suma la extensión de la votación durante tres días y la reducción de los controles independientes. Golos, uno de los principales movimientos de defensa de los votantes durante 25 años, se disolvió en 2025 después de que su copresidente Grigory Melkonyants fuera condenado a cinco años de prisión.

Yábloko, fuera de la boleta

La exclusión de Yábloko, el único partido registrado que se oponía abiertamente a la guerra, dejó a la elección sin una alternativa electoral claramente antibélica. En agosto, la Corte Suprema rusa impidió su participación tras una demanda vinculada a supuestas irregularidades financieras.

Mientras tanto, Rusia Unida incorporó a 76 veteranos de guerra en sus listas, dentro de una estrategia destinada a mostrar que la participación en el conflicto puede abrirles oportunidades políticas.

No hay ningún partido que tenga una propuesta antibélica. Foto: Captura de video.

Qué busca el Kremlin

El desgaste económico y el cansancio social no se traducen actualmente en una alternativa electoral capaz de disputar el poder. Para el Kremlin, por lo tanto, la elección funciona como una auditoría interna.

El objetivo no es solamente conocer el resultado oficial, sino comprobar qué gobernadores, funcionarios y estructuras territoriales cumplen las metas establecidas desde Moscú. En ese sentido, una elección sin sorpresas puede ofrecer al poder ruso información clave sobre cuánto puede exigirle a una sociedad cada vez más afectada por la guerra.