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Donald Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si su partido gana las legislativas

El presidente de Estados Unidos aseguró que los adultos estadounidenses podrían recibir esa suma si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado. La polémica promesa económica fue realizada durante un acto partidario.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si gana las elecciones.
Donald Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si gana las elecciones. Foto: Reuters (Nathan Howard)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a realizar una polémica promesa económica durante un acto partidario. El mandatario aseguró que los estadounidenses adultos podrían recibir US$5.000 si el Partido Republicano consigue mantener el control de ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato.

Trump realizó el anuncio durante un extenso discurso frente a dirigentes y militantes republicanos, en el marco de una convención de su partido. Según informó la BBC, el presidente se mostró como el principal referente de la fuerza y defendió su gestión frente a las dificultades económicas que atraviesa el país.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

La promesa de Trump a los estadounidenses

La propuesta contempla un pago de US$5.000 para cada estadounidense adulto en caso de que los republicanos logren imponerse en las elecciones y conservar el dominio tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

La promesa se produjo en un contexto marcado por la preocupación de los ciudadanos por el costo de vida y los elevados precios de los combustibles. Trump había anticipado, antes de llegar a la convención, que el alivio esperado en ese sector podría demorar más de lo previsto. “Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato”, señaló el mandatario al referirse a la posibilidad de una reducción de los precios de los combustibles.

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Durante su discurso, Trump volvió sobre las dificultades económicas de corto plazo y las vinculó con el conflicto con Irán. El presidente sostuvo que los efectos negativos sobre la economía estadounidense son un costo que, según su postura, vale la pena asumir para impedir que Teherán consiga desarrollar armas nucleares.

De esta manera, el mandatario intentó defender su estrategia internacional mientras reconoce que sus consecuencias pueden extenderse sobre los bolsillos de los estadounidenses. El planteo llega en un momento especialmente sensible para la administración republicana, que deberá enfrentar las elecciones legislativas de mitad de mandato y buscar sostener su influencia sobre el Congreso.

Los polémicos regalos de Trump a sus asesoras

La promesa de entregar dinero a los ciudadanos se conoció además en paralelo con otros obsequios monetarios vinculados a Trump que trascendieron en las últimas horas.

De acuerdo con un documento citado por el medio británico, tres colaboradoras de la Casa Blanca recibieron en conjunto US$45.000 en efectivo, descriptos como “obsequios en efectivo para las festividades”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Las beneficiarias fueron Natalie Harp, asesora de la Casa Blanca; Chamberlain Harris, asistente ejecutiva del presidente; y Margo Martin, asesora de comunicaciones.

Los montos y la naturaleza de estos regalos generaron atención alrededor del entorno presidencial, mientras Trump sostiene su estrategia política de cara a las próximas elecciones. La combinación entre una promesa de US$5.000 para los estadounidenses y los recientes regalos en efectivo a integrantes de su equipo vuelve a colocar al dinero y la economía en el centro del discurso político del presidente estadounidense.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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