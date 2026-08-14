Racing Club 0 - 1 Banfield: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Racing Club 0 - 1 Banfield.
Racing Club vs Banfield por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Racing Club y Banfield por Torneo Clausura 2026.
93´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
93´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Marcos Rojo y el remate se va afuera.
92´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
92´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Gastón Lodico y el remate se va afuera.
90´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
85´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Matko Miljevic.
86´ Fuera de juego en Banfield
Posición adelantada de Bruno Sepúlveda.
85´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
83´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
83´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Elías Torres y el remate se va afuera.
79´ Cambio en Banfield
Entra Bruno Sepúlveda y sale Alexander Machado.
76´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
74´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Marcos Rojo.
73´ Cambio en Racing Club
Entra Leonel Pérez y sale Matías Kranevitter.
73´ Cambio en Racing Club
Entra Gonzalo Escudero y sale Mateo Martinez.
71´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
69´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
69´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Rodríguez.
66´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
66´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Matko Miljevic y el remate se va afuera.
66´ Cambio en Banfield
Entra Santiago Esquivel y sale Favio Álvarez.
66´ Cambio en Banfield
Entra Ignacio Abraham y sale Lautaro Cano.
65´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Tomás Conechny y el remate se va afuera.
63´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
61´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
61´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Matko Miljevic y el remate se va afuera.
59´ Cambio en Racing Club
Entra Alberto Campo y sale Ulises Ortegoza.
59´ Cambio en Racing Club
Entra Gastón Lodico y sale Alejandro Tello.
59´ Cambio en Banfield
Entra Santiago López García y sale Lisandro Piñero.
57´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
56´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matko Miljevic fue bloqueado por Lisandro Piñero.
56´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matko Miljevic fue bloqueado por Favio Álvarez.
55´ Tarjeta amarilla para Banfield
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Cano.
52´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Matías Kranevitter.
52´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
50´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
49´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Ezequiel Cannavó y el remate se va afuera.
49´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
48´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Elías Torres y el remate se va afuera.
48´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
47´ Fuera de juego en Banfield
Posición adelantada de Alexander Machado.
12´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
12´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Marcos Rojo y el remate se va afuera.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Presidente Perón!
45´ Cambio en Banfield
Entra Lautaro Villegas y sale Ignacio Pais.
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Presidente Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Tello fue bloqueado por Gino Santilli.
46´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
39´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
42´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
41´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Tomás Conechny y el remate se va afuera.
40´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Conechny fue bloqueado por Nicolás Meriano.
39´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Luis Alfaro fue bloqueado por Ignacio Rodríguez.
39´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Alejandro Tello y el remate se va afuera.
38´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina Lisandro Piñero.
37´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander Machado fue bloqueado por Marcos Rojo.
37´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ulises Ortegoza fue bloqueado por Gino Santilli.
36´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Tello fue bloqueado por Ignacio Pais.
33´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Federico Medina fue bloqueado por Facundo Cambeses.
31´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ulises Ortegoza.
31´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
31´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Elías Torres y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
25´ Cambio en Racing Club
Entra Elías Torres y sale Lautaro Díaz.
23´ Gooool de Banfield
Alexander Machado marca para Banfield.
23´ Tiro en el palo de Banfield
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Favio Álvarez pega en el palo.
23´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Favio Álvarez fue bloqueado por Marcos Rojo.
22´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
21´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Tomás Conechny y el remate se va afuera.
20´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
19´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
18´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Matko Miljevic y el remate se va afuera.
12´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Kranevitter.
11´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
9´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
5´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
4´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Matko Miljevic.
4´ Tarjeta amarilla para Banfield
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Pais.
3´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Gino Santilli.
2´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Matko Miljevic y el remate se va afuera.
1´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Presidente Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Racing Club y Banfield por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.
Formación confirmada de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (4) Ezequiel Cannavó
- (38) Mateo Martinez
- (19) Ignacio Rodríguez
- (6) Marcos Rojo
- (5) Matías Kranevitter
- (10) Matko Miljevic
- (16) Ulises Ortegoza
- (46) Alejandro Tello
- (17) Tomás Conechny
- (32) Lautaro Díaz
Suplentes
- (30) Matías Tagliamonte
- (43) Gonzalo Escudero
- (18) Luis Espino
- (34) Tobías Rubio
- (15) Gastón Martirena
- (20) Gastón Lodico
- (45) Ezequiel Pérez
- (33) Leonel Pérez
- (37) Santino Aguirre
- (35) Alberto Campo
- (40) Francisco Fraga
- (22) Elías Torres
Entrenador: Juan Pablo Vojvoda
Formación confirmada de Banfield
Titulares
- (25) Gino Santilli
- (4) Juan Luis Alfaro
- (19) Lautaro Cano
- (34) Santiago Daniele
- (6) Nicolás Meriano
- (13) Brandon Oviedo
- (11) Favio Álvarez
- (18) Federico Medina
- (35) Ignacio Pais
- (7) Lisandro Piñero
- (22) Alexander Machado
Suplentes
- (1) Facundo Sanguinetti
- (24) Santiago López García
- (27) Ignacio Abraham
- (5) Santiago Esquivel
- (10) Lautaro Gómez
- (29) Isaias Gutierrez
- (33) Neyder Moreno
- (21) Lautaro Villegas
- (40) David Zalazar
- (30) Federico Anselmo
- (28) Matías Hernández
- (9) Bruno Sepúlveda
Entrenador: Pedro Troglio
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Racing Club y Banfield?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Racing Club vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Racing Club recibe a Banfield en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Racing Club vs. Banfield:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Racing Club y Banfield por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.