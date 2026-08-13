Milei tiene como prioridad a Estados Unidos y pondrá en stand by su viaje al Reino Unido: los detalles de su agenda internacional

La Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se llevó adelante en en Mar-a-Lago, Florida. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei tenía previsto un viaje al Reino Unido , pero quedó en pausa: desde el Gobierno afirmaron que la visita “no está en agenda”, no existe un mes tentativo y aún “no hay nada concreto”. En este marco, el presidente argentino concentra la agenda internacional de los próximos meses en Estados Unidos.

Distintas fuentes gubernamentales le informaron a TN que hubo existencia de una intención oficial de impulsar aquel viaje al Reino Unido durante este 2026 y que una de las alternativas barajadas fue la realización de la Argentina Week en Londres, aunque no terminó siendo un compromiso presidencial.

El viaje que tenía previsto el oficialismo del presidente al Reino Unido quedó enfriado. Foto: REUTERS

¿Cuánto influyó la cuestión Malvinas en el vínculo con Inglaterra?

La cuestión Malvinas es rechazada como una posible influencia tajante en las decisiones políticas del Gobierno en las últimas semanas. Desde Balcarce 50 sostienen que son discusiones diferentes y que una eventual visita dependía de la agenda diplomática y económica. Además, tampoco existe una posible fecha de visita a China por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La Casa Rosada, por su parte, siguió desde el comienzo el impacto político de la discusión por Malvinas durante el Mundial y en distintos sectores calificaron como un “fuerte error” aquellas declaraciones de Alejandra Monteoliva sobre las restricciones para ingresar con banderas vinculadas a las islas a aquel partido. Sin embargo, consideran que el episodio fue “muy sobredimensionado” y relativizan su impacto sobre la opinión pública.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad. Foto: NA

Post partido entre Argentina e Inglaterra, Milei buscó separarlo del reclamo de soberanía y cuestionó las expresiones políticas vinculadas con el encuentro. En este sentido, desde Casa Rosada aseguran que su posición no implica una modificación de la política sobre las islas, que aún tienen como objetivo recuperar la soberanía mediante negociaciones diplomáticas.

Según indicaron desde el oficialismo, este nacionalismo no será convertido en uno de los principales ejes de la próxima campaña electoral, ya que nunca surgió de la propia Libertad Avanza, y evitan realizar una proyección de aquella discusión sobre privatizaciones o la relación con Estados Unidos e Israel.

¿Cómo continuará la política exterior de Javier Milei?

La prioridad de la política exterior de Javier Milei es la profundización de la relación con Estados Unidos y la construcción de una red de presidentes latinoamericanos de derecha que mantengan una coordinación política con la administración de Donald Trump.

La prioridad de la política exterior de Javier Milei es la profundización de la relación con Washington y la construcción de una red de presidentes latinoamericanos de derecha que mantengan una coordinación política con la administración de Donald Trump. Foto: NA

En esa dirección se orientaron sus últimos viajes en los que Milei participó de actividades políticas en búsqueda de alianzas más fuertes con administraciones ideológicamente cercanas en Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. El Presidente quiere convertirse en un referente regional de aquel espacio.

La agenda del Gobierno incluye cuestiones de seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio e inversiones y la articulación de posiciones internacionales con los gobiernos aliados, todo a realizarse en sintonía con Estados Unidos, así como también un posible encuentro regional de dirigentes conservadores en Buenos Aires.

Milei prevé un nuevo viaje a Washington el 14 de octubre, antes de las elecciones legislativas estadounidenses, para participar de un encuentro vinculado con el Mes de la Herencia Hispana. Sumado ae so, viajará otra vez al país del norte los días 14 y 15 de diciembre, pero en esta ocasión a Miami posterior a los comicios. El líder de la Libertad Avanza participará la cumbre de líderes del G20 que tendrá a Trump en la cabeza.

Javier Milei prevé encontrarse con Donald Trump el 14 de octubre. Foto: REUTERS

El Reino Unido queda, por el momento, fuera del calendario gubernamental confirmado, aunque el Gobierno buscará ampliar los vínculos comerciales y conversaciones para flexibilizar las restricciones británicas a la adquisición de armamento y componentes militares. La cuestión Malvinas queda alejada y va por su carril propio junto al reclamo argentino de retomar negociaciones de soberanía.

La organización de la Argentina Week en París sigue su curso de manera avanzada y en la estrategia oficial para obtener inversiones europeas, aunque no tiene un amplio grado de desarrollo. Desde la Rosada, sostienen que aún no hay una fecha ni visita presidencial definida.

De esta manera, la construcción de un bloque regional de derecha y la agenda en los Estados Unidos son las prioridades políticas para los próximos meses a pesar de los “errores” y “costos” que reconoce el Gobierno en las discusiones recientes sobre Malvinas y la Ley de Tierras, aunque niegan que estos dos episodios hayan provocado la caída de un viaje a Londres teniendo en cuenta que el foco de la política internacional se mantiene en Washington.