Alerta en el transporte público por nuevas interrupciones en la Línea Roca: qué ramales estarán afectados durante el fin de semana largo

Trenes Argentinos. Foto: NA

Los pasajeros de la Línea Roca deberán tener en cuenta cambios importantes en el servicio durante este fin de semana. Trenes Argentinos informó que el domingo 16 de agosto el ramal que une Plaza Constitución con Alejandro Korn circulará con un recorrido limitado debido a obras de modernización en la infraestructura ferroviaria.

El servicio funcionará únicamente entre Constitución y Temperley, por lo que los trenes no llegarán hasta Alejandro Korn durante la jornada. Además, el trayecto Alejandro Korn - Chascomús permanecerá interrumpido mientras se desarrollen los trabajos programados en la zona de vías.

Obras eléctricas en el ramal Alejandro Korn

La empresa explicó que las tareas forman parte de una intervención destinada a mejorar la seguridad operativa del sistema de alimentación eléctrica de la línea. Los trabajos incluyen la actualización de las catenarias, la adecuación de la red de distribución de energía de media tensión y el montaje de nuevos componentes de infraestructura.

Trenes Argentinos. Foto: NA

Entre las labores previstas figuran la instalación de postes, el ajuste de estructuras, el reemplazo de ménsulas y aisladores, además de la incorporación de elementos de soporte para el tendido eléctrico.

Para llevar adelante la obra será necesario ocupar completamente ambas vías del sector intervenido, una condición que impide la circulación de trenes mientras duren las tareas.

Desde la compañía advirtieron que el cronograma podría modificarse en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, por lo que recomiendan a los pasajeros consultar el estado de los servicios antes de viajar.

Cómo circularán los trenes durante el feriado

Otra de las novedades para los usuarios de la Línea Roca es que el lunes 17 de agosto, feriado nacional, todos los servicios funcionarán con cronograma especial de feriados.

La medida alcanzará a los distintos ramales de la línea, por lo que se aconseja verificar los horarios actualizados para evitar demoras o cambios en la planificación de los viajes.

Otras afectaciones vigentes en la Línea Roca

Las modificaciones no se limitan al ramal Alejandro Korn. En el servicio Temperley - Haedo, los trenes que circulan entre Hospital Español y La Tablada continúan deteniéndose exclusivamente en el andén 2 debido a obras en la zona de vías. La restricción se mantendrá, según lo previsto, hasta el 17 de octubre.

Tren Línea Roca, NA

Por otra parte, el ramal Cañuelas - Lobos permanece interrumpido como consecuencia de los trabajos de renovación de vías que se desarrollan entre Empalme Lobos y Lobos.

La estación Hipólito Yrigoyen sigue cerrada

En paralelo, los pasajeros que utilizan los ramales Plaza Constitución - Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley deben recordar que la estación Hipólito Yrigoyen continúa cerrada por obras de infraestructura.

La terminal permanece fuera de servicio mientras avanzan las tareas de renovación, por lo que quienes viajen por esos corredores deberán utilizar estaciones alternativas para concretar sus recorridos.