comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dramáticas imágenes en Inglaterra: videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas

Un incendio originado en pastizales de Stourbridge, Inglaterra, afectó al menos a seis propiedades y obligó a evacuar a numerosas familias. Unos 60 bomberos trabajaron durante la noche para contener las llamas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las llamas avanzan en estos Incendios en Inglaterra.
Las llamas avanzan en estos Incendios en Inglaterra. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un incendio originado en pastizales en Stourbridge, en el centro de Inglaterra, provocó momentos de extrema tensión durante la noche, afectó varias propiedades y obligó a numerosas familias a abandonar sus viviendas mientras los servicios de emergencia intentaban contener el avance de las llamas. Dos personas resultaron afectadas por el calor y el humo.

Según la información confirmada por los servicios de emergencia, seis propiedades fueron afectadas por el fuego. Sin embargo, las imágenes aéreas mostraron varias casas envueltas en llamas, mientras todavía se evaluaba el alcance total de los daños. Una estimación de entre 20 y 30 viviendas destruidas, atribuida a una diputada local, no había sido confirmada oficialmente.

Incendios en los pastizales en Stourbridge, Inglaterra. Video: X/@EliseWilshaw

Unos 60 bomberos trabajaron para controlar el incendio

El operativo desplegado para combatir el incendio en Stourbridge involucró a unos 60 bomberos, además de ambulancias y numerosos vehículos de emergencia. Los equipos utilizaron agua para intentar contener las llamas que avanzaban sobre la vegetación y amenazaban con extenderse hacia las viviendas.

El viernes, West Midlands Fire Service informó que 14 camiones continuaban trabajando en el lugar. Las tareas estaban concentradas en apagar focos calientes y controlar posibles nuevos puntos de incendio, mientras los equipos mantenían vigilancia sobre la zona afectada.

Contenido Recomendado

Tim Hodnicki, experto en electricidad:“Los 4 errores con los alargues que pueden provocar un incendio”

Tim Hodnicki, experto en electricidad: “Los 4 errores con los alargues que pueden provocar un incendio”

Se le incendió la casa prefabricada, el seguro rechazó la cobertura y la Justicia ordenó una indemnización millonaria

Se le incendió la casa prefabricada, el seguro rechazó la cobertura y la Justicia ordenó una indemnización millonaria

Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos y las imágenes tomadas desde el aire permitieron observar la magnitud del fuego y varias propiedades alcanzadas por las llamas.

El fuego avanzó rápidamente hacia las casas

Uno de los principales factores que generó preocupación entre los vecinos fue la velocidad con la que se propagó el incendio. Las familias que se encontraban en sus hogares debieron reaccionar rápidamente y abandonar sus viviendas ante la proximidad de las llamas.

Simon Markey, golfista del Stourbridge Golf Club, se encontraba jugando cuando observó el fuego en un campo cercano. Según relató, lo que más temor le provocó fue precisamente la rapidez con la que el incendio comenzó a extenderse por el terreno.

La emergencia también afectó sectores próximos al club de golf y a la vía ferroviaria, donde el fuego generó una situación de riesgo para residentes y trabajadores.

Incendios en los pastizales en Stourbridge, Inglaterra. Video: X/@EliseWilshaw

Vecinos huyeron de sus casas por temor a las llamas

Paul Nash, vecino de Stourbridge, estaba en su vivienda junto a su hija cuando ambos observaron cómo algunos árboles situados al otro lado de la vía férrea parecían “explotar” debido al fuego.

Ante la cercanía de las llamas, padre e hija decidieron salir inmediatamente de la casa. Nash posteriormente contó que el incendio también provocó daños en el jardín de su propiedad.

Otro residente, Colin Pegg, describió una situación similar y señaló que el fuego avanzó con gran rapidez y alcanzó parte de su jardín. También destacó que la intervención de los bomberos permitió evitar daños mayores en una valla de su propiedad.

Incendios en Inglaterra. Video: X/@GlobalNetw33

Trenes suspendidos y problemas de electricidad

El incendio en Stourbridge también provocó alteraciones en los servicios de la zona. Por razones de seguridad, algunos trenes locales fueron suspendidos mientras los equipos trabajaban para controlar la emergencia.

Además, varias propiedades cercanas sufrieron problemas en el suministro eléctrico. Mientras continuaban las tareas de enfriamiento y vigilancia, las autoridades mantenían la evaluación de los daños para determinar con mayor precisión cuántas viviendas y estructuras resultaron afectadas.

La prioridad de los equipos de emergencia fue evitar que los focos calientes volvieran a generar nuevos incendios y garantizar la seguridad de los vecinos que habían sido evacuados.

IncendioEuropaInglaterra
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Reapareció un barco fantasma de la Segunda Guerra Mundial:el video del impresionante hallazgo

    Reapareció un barco fantasma de la Segunda Guerra Mundial: el video del impresionante hallazgo

  2. Terremoto en Colombia:el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica

    Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica

  3. La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia:grupos armados buscan aprender el uso militar de drones

    La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia: grupos armados buscan aprender el uso militar de drones

  4. El Gobierno alemán calificó el atropello en la marcha del Orgullo de Berlín como un “ataque terrorista islamista”

    El Gobierno alemán calificó el atropello en la marcha del Orgullo de Berlín como un “ataque terrorista islamista”

  5. Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán:qué se sabe del crimen

    Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

Tensión por Vaca Muerta: China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Los juicios laborales rompen récords en la Argentina pese a la vigencia de la reforma de Milei

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Economía

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta: todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

El aumento al boleto de colectivos acerca el mínimo a los $1.200:conocé cuánto vas a pagar en transporte a partir de septiembre

Créditos hipotecarios:el plan del Gobierno para que los bancos presten más y vuelva a moverse el mercado inmobiliario

Internacionales

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

Dramáticas imágenes en Inglaterra:videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas

Video escalofriante:un jugador de fútbol americano jugó con una serpiente venenosa escondida en su casco

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica