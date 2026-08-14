Dramáticas imágenes en Inglaterra: videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas

Las llamas avanzan en estos Incendios en Inglaterra. Foto: Captura de video.

Un incendio originado en pastizales en Stourbridge, en el centro de Inglaterra, provocó momentos de extrema tensión durante la noche, afectó varias propiedades y obligó a numerosas familias a abandonar sus viviendas mientras los servicios de emergencia intentaban contener el avance de las llamas. Dos personas resultaron afectadas por el calor y el humo.

Según la información confirmada por los servicios de emergencia, seis propiedades fueron afectadas por el fuego. Sin embargo, las imágenes aéreas mostraron varias casas envueltas en llamas, mientras todavía se evaluaba el alcance total de los daños. Una estimación de entre 20 y 30 viviendas destruidas, atribuida a una diputada local, no había sido confirmada oficialmente.

Incendios en los pastizales en Stourbridge, Inglaterra. Video: X/@EliseWilshaw

Unos 60 bomberos trabajaron para controlar el incendio

El operativo desplegado para combatir el incendio en Stourbridge involucró a unos 60 bomberos, además de ambulancias y numerosos vehículos de emergencia. Los equipos utilizaron agua para intentar contener las llamas que avanzaban sobre la vegetación y amenazaban con extenderse hacia las viviendas.

El viernes, West Midlands Fire Service informó que 14 camiones continuaban trabajando en el lugar. Las tareas estaban concentradas en apagar focos calientes y controlar posibles nuevos puntos de incendio, mientras los equipos mantenían vigilancia sobre la zona afectada.

Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos y las imágenes tomadas desde el aire permitieron observar la magnitud del fuego y varias propiedades alcanzadas por las llamas.

El fuego avanzó rápidamente hacia las casas

Uno de los principales factores que generó preocupación entre los vecinos fue la velocidad con la que se propagó el incendio. Las familias que se encontraban en sus hogares debieron reaccionar rápidamente y abandonar sus viviendas ante la proximidad de las llamas.

Simon Markey, golfista del Stourbridge Golf Club, se encontraba jugando cuando observó el fuego en un campo cercano. Según relató, lo que más temor le provocó fue precisamente la rapidez con la que el incendio comenzó a extenderse por el terreno.

La emergencia también afectó sectores próximos al club de golf y a la vía ferroviaria, donde el fuego generó una situación de riesgo para residentes y trabajadores.

Incendios en los pastizales en Stourbridge, Inglaterra. Video: X/@EliseWilshaw

Vecinos huyeron de sus casas por temor a las llamas

Paul Nash, vecino de Stourbridge, estaba en su vivienda junto a su hija cuando ambos observaron cómo algunos árboles situados al otro lado de la vía férrea parecían “explotar” debido al fuego.

Ante la cercanía de las llamas, padre e hija decidieron salir inmediatamente de la casa. Nash posteriormente contó que el incendio también provocó daños en el jardín de su propiedad.

Otro residente, Colin Pegg, describió una situación similar y señaló que el fuego avanzó con gran rapidez y alcanzó parte de su jardín. También destacó que la intervención de los bomberos permitió evitar daños mayores en una valla de su propiedad.

Incendios en Inglaterra. Video: X/@GlobalNetw33

Trenes suspendidos y problemas de electricidad

El incendio en Stourbridge también provocó alteraciones en los servicios de la zona. Por razones de seguridad, algunos trenes locales fueron suspendidos mientras los equipos trabajaban para controlar la emergencia.

Además, varias propiedades cercanas sufrieron problemas en el suministro eléctrico. Mientras continuaban las tareas de enfriamiento y vigilancia, las autoridades mantenían la evaluación de los daños para determinar con mayor precisión cuántas viviendas y estructuras resultaron afectadas.

La prioridad de los equipos de emergencia fue evitar que los focos calientes volvieran a generar nuevos incendios y garantizar la seguridad de los vecinos que habían sido evacuados.