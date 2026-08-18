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Vestidos de Gandalf y al ritmo de El Señor de los Anillos, un grupo de personas protestó contra Peter Thiel frente a su residencia en Palermo

La inesperada manifestación se concentró frente a la residencia del multimillonario estadounidense Peter Thiel, donde expresaron su rechazo a las recientes inversiones del cofundador de Palantir en la petrolera Vista Energy y alertaron sobre sus implicancias tecnológicas y políticas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Un grupo de personas se hizo presente vestidos como Gandalf de El Señor de los Anillos.
Un grupo de personas se hizo presente vestidos como Gandalf de El Señor de los Anillos. Foto: Captura de pantalla
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Durante la tarde de este lunes feriado, vecinos y turistas de Palermo se sorprendieron a raíz de una una inesperada manifestación. Un grupo de personas vestidas con capas, barbas y sombreros como Gandalf, el icónico personaje de la saga El Señor de los Anillos, se concentró frente a la residencia del multimillonario Peter Thiel para protestar contra su reciente desembarco en la Argentina.

El motivo central de la convocatoria respondió a la compra de acciones por US$ 76 millones en la petrolera Vista Energy, firma dirigida por Miguel Galuccio que opera en Vaca Muerta. La movilización no tardó en volverse viral en redes sociales a partir de los videos registrados por distintas personas que circulaban por la zona.

Entre saltos y cánticos de cancha, los manifestantes entonaron estrofas como “el que no salta es dueño de Palantir y en la Argentina no va a poder vivir” y “vos tenés palantires / Para ver el futuro / Mirate en el espejo / Vas a ver un boludo”. Además, desplegaron una pancarta con la célebre frase del mago adaptada al modismo local: “You shall not pass, la concha de tu madre”.

Twitter @candeagusdom

La elección de la estética no fue casual, dado que Peter Thiel es un reconocido fanático de El Señor de los Anillos al punto de bautizar a varias de sus compañías con nombres extraídos de la ficción. Su empresa insignia, Palantir Technologies, remite a las piedras videntes capaces de observar acontecimientos a la distancia.

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En el plano real, Palantir es un gigante estadounidense enfocado en la inteligencia y vigilancia de datos valorado en más de 20 mil millones de dólares. Fundada en 2003 junto a Alex Karp tras los atentados del 11 de septiembre, cuenta entre sus principales clientes al Ejército de Estados Unidos, la CIA, el FBI y departamentos policiales de grandes ciudades como Los Ángeles y Chicago.

En el último tiempo, la expansión de la compañía generó cuestionamientos éticos por el uso de sus herramientas de supervisión masiva y sistemas de Defensa en distintos países, entre ellos Israel, punto que también formó parte de las proclamas durante la marcha.

Quién es el Peter Thiel, el magnate estadounidense que apuesta por Vaca Muerta en Argentina

Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, Peter Thiel es considerado una de las figuras más influyentes y controversiales de Silicon Valley. Fue cofundador de PayPal, el primer gran inversor externo de Facebook e impulsó firmas como SpaceX y Stripe a través de su fondo Founders Fund.

Instalado en Argentina desde hace varios meses, el empresario incrementó de forma notable sus posiciones financieras en el país. Tras destinar US$ 76 millones a los ADRs de Vista Energy, los títulos de la compañía pasaron a ocupar el segundo lugar dentro de su cartera de inversiones de US$ 418,7 millones.

La llegada de Peter Thiel a la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei. Foto: Reuters (Matías Baglietto)

Cabe recordar que Thiel mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei el pasado 23 de abril y destacó la proyección global de las ideas del mandatario argentino. Sumado a eso, sostuvo encuentros con funcionarios, economistas y dirigentes de la oposición como Juan Grabois a los fines de consolidar su interés estratégico en los sectores de energía y gestión de datos.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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