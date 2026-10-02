Murió Augusto César Belluscio a los 96 años: quién era el histórico exjuez de la Corte Suprema

Augusto César Belluscio integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005. Foto: NA

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Augusto César Belluscio murió este viernes 2 de octubre de 2026 a los 96 años. Reconocido especialista en Derecho Civil y Derecho de Familia, integró el máximo tribunal durante casi 22 años, ocupó su vicepresidencia y desarrolló una extensa actividad docente y académica.

Belluscio había nacido el 10 de junio de 1930. Se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1955 y obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en 1960. Su carrera judicial comenzó en 1957 como secretario de un juzgado nacional en lo Civil. En 1965 fue nombrado juez nacional en lo Civil y Comercial Federal y, en 1974, llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Su llegada a la Corte durante el regreso de la democracia

Belluscio fue designado integrante de la Corte el 21 de diciembre de 1983, pocos días después del retorno institucional de la democracia. Su nombramiento fue impulsado durante la presidencia de Raúl Alfonsín y recibió el acuerdo unánime del Senado.

Augusto César Belluscio integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005. Foto: NA

Su permanencia en el tribunal atravesó diferentes períodos políticos y varias conformaciones de la Corte. Durante la década de 1990 fue identificado entre los magistrados que, en numerosos expedientes, se diferenciaron de la denominada “mayoría automática”. En distintas causas coincidió con Enrique Petracchi y Carlos Fayt, aunque también presentó posiciones propias en debates institucionales y económicos.

En esos años mantuvo además un enfrentamiento público con Domingo Cavallo. Belluscio inició una querella por delitos contra el honor y el entonces ministro terminó ofreciéndole disculpas públicamente.

Su participación en fallos de fuerte impacto

Entre las decisiones relevantes que firmó aparece el caso Fayt, resuelto en 1999. En aquel expediente, la Corte declaró inaplicable para Carlos Fayt el límite de 75 años que la reforma constitucional de 1994 había establecido para los jueces.

Belluscio también intervino en las causas relacionadas con la pesificación de los depósitos bancarios tras la crisis de 2001. En 2002 integró la minoría que se pronunció a favor de esa medida, cuando la mayoría del tribunal declaró su inconstitucionalidad. Dos años después participó de la decisión que convalidó la pesificación.

Augusto César Belluscio integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005. Foto: NA

Por qué renunció a la Corte Suprema

El jurista presentó su renuncia en junio de 2005 y dejó formalmente el cargo el 1° de septiembre de ese año. La decisión estuvo vinculada con su proximidad a los 75 años y con una consideración ética personal: explicó que no quería beneficiarse del criterio que había contribuido a establecer en el fallo Fayt.

Su salida puso fin a una permanencia de casi 22 años en el máximo tribunal. Durante esa etapa también ejerció la vicepresidencia de la Corte y presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Una extensa trayectoria académica

Además de su carrera judicial, Belluscio tuvo una destacada actividad como profesor y autor. Dictó Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires durante varias décadas y se especializó en Derecho de Familia y Sucesiones.

Entre sus obras más reconocidas figuran Nociones de Derecho de Familia, Manual de Derecho de Familia, Derecho de familia y Vocación sucesoria. También dirigió una edición comentada, anotada y concordada del Código Civil y sus leyes complementarias, publicada en nueve tomos.

Tras dejar la Corte, continuó relacionado con la práctica profesional, la escritura y el estudio académico. En una entrevista realizada en 2017 resumió su vínculo con la disciplina con una frase: “Podría vivir para el derecho”.