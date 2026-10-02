Luis Caputo anticipó una reforma tributaria después de 2031 y explicó qué pasará con los impuestos

El funcionario estuvo en el Coloquio de IDEA de este viernes 2 de octubre. Foto: Captura de pantalla IDEA Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno avanzará con una reforma tributaria de simplificación impositiva después de 2031, durante un mensaje grabado que se transmitió este viernes en el cierre del 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. Además, se refirió a la baja de impuestos, la informalidad laboral, el sistema previsional y la reciente suba del riesgo país.

“Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva. Eso es lo que se viene”, sostuvo Caputo ante los empresarios que participaron del encuentro. El ministro cuestionó la estructura impositiva vigente y consideró que existe una “cantidad de impuestos absurda”.

En ese sentido, planteó que los gobernadores e intendentes deberían participar del proceso de cambios, debido a que, según su diagnóstico, varios de los tributos más distorsivos son los que cobran provincias y municipios. “Eso es lo que más hiere la competitividad hoy en la Argentina”, afirmó.

Caputo también destacó que durante la gestión de Javier Milei la presión tributaria se redujo en alrededor de tres puntos del producto y anticipó que esa baja podría alcanzar los cuatro puntos durante 2027. “El camino va a ser siempre el mismo, que es el de continuar bajando impuestos”, aseguró.

Caputo y su idea de extender las condiciones del RIGI

El ministro de Economía también planteó que su objetivo es que, con el tiempo, toda la economía argentina pueda converger hacia condiciones impositivas similares a las del RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Caputo explicó que la creación de un régimen especial respondió, según su visión, a la necesidad de ofrecer garantías a los inversores después de años de cambios en las reglas. “Lamentablemente, producto de tantos años de atropello a la propiedad privada y de romper la santidad de los contratos, si queríamos inversiones, no había otra que generar un régimen especial para garantizar estas inversiones”, señaló.

A continuación, explicó por qué el esquema no se extendió desde el comienzo a toda la economía: “No lo podíamos hacer con la totalidad de la economía, porque eso hubiera implicado, digamos, tener un nivel de déficit que no podíamos financiar”.

Qué dijo Caputo sobre el empleo y la reforma previsional

Otro de los ejes de la exposición fue la informalidad laboral. Caputo vinculó la posibilidad de reducir el empleo no registrado con los cambios impulsados por el Gobierno en materia laboral y sostuvo que la reforma redujo las cargas patronales del 20% al 2%.

“Prácticamente no hay incentivo por el lado del empleador de tener a alguien hoy en negro, porque realmente por un 2% podés tenerlo en blanco”, afirmó el ministro.

Respecto del sistema previsional, Caputo planteó que una eventual reforma jubilatoria debería realizarse después de avanzar sobre otras modificaciones estructurales. “No podemos encarar una reforma previsional hoy, asumiendo que este es el estado natural del país”, sostuvo.

En esa línea, señaló que primero debería comprenderse el impacto de una eventual reforma impositiva. “Esa es la base que vos necesitás entender para poder encarar una reforma previsional que sea lo más conveniente posible para los jubilados”, agregó.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

La explicación de Caputo sobre la suba del riesgo país

Durante su exposición, Caputo también se refirió a la reciente suba del riesgo país, que este viernes se ubicaba en torno a los 650 puntos básicos. El ministro descartó además que el escenario implique una devaluación.

Según su explicación, parte de la presión sobre los activos argentinos responde a factores externos. En ese sentido, habló de un “shock externo bastante brutal” y mencionó, entre otros elementos, el nivel de las tasas internacionales y el aumento del precio del petróleo. “Es un shock externo bastante brutal en el que, en cualquier otro momento, la Argentina hubiera durado cinco minutos”, afirmó.

Caputo también identificó un componente vinculado con las expectativas políticas de los inversores. Según explicó, existe preocupación en algunos sectores del mercado ante la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder.

“Esto generó un cierto temor a volver al infierno. No creemos que vaya a pasar”, sostuvo el ministro, en referencia al escenario político y a su eventual impacto sobre los mercados.

El mensaje de Caputo se produjo en la última jornada del 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolló en Mar del Plata entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tuvo como uno de sus ejes centrales la discusión sobre las condiciones necesarias para sostener el crecimiento económico durante las próximas décadas.