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Javier Milei volvió a negar que la morosidad en las familias sea por culpa del Gobierno: “Son argumentaciones para dividir a la sociedad”

Durante la presentación de su nuevo libro en la Escuela ORT, el presidente argentino negó que exista un escenario de crisis por el aumento de deudores y calificó la discusión como una maniobra opositora para “dividir a la sociedad”.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro.
El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro. Foto: Prensa Gobierno
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El presidente Javier Milei volvió a salir al cruce de los cuestionamientos respecto al incremento de la morosidad en las familias. Durante una exposición frente a estudiantes de cuarto y quinto año de la escuela secundaria ORT donde presentó su nuevo libro Ética como política de Estado, el jefe de Estado consideró que las críticas responden a una estrategia de “gente demagógica” para reducir el respaldo ciudadano hacia el Gobierno nacional.

En su disertación ante los alumnos de este jueves 27 de agosto, Milei dejó en claro que no modificará el esquema de su programa económico pese a las presiones recibidas para “ser más laxo” en los últimos meses. “Por más sucios que sean, eso no justifica que tengamos que jugar sucio. Por eso recientemente se filtró una frase mía que dice ‘al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien’. Son argumentaciones para dividir a la sociedad”, precisó.

En ese sentido, ratificó la orientación de su Gobierno y desestimó cualquier tipo de concesión estratégica. “Al margen de que si uno hace un buen análisis económico terminaría mal, aún cuando terminara bien sería un contrasentido querer ganarle al populismo haciendo populismo. Sería una victoria pírrica. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y no vamos a ceder al canto de las sirenas”, dijo.

Además, el mandatario comparó la polémica actual alrededor de la morosidad con las campañas en su contra durante las elecciones de 2023. “Lo padecí cuando decían que yo iba a vender órganos, promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se maten en el recreo. No pasó eso”, soltó.

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Bajo esa premisa, definió la discusión sobre los niveles de endeudamiento como un nuevo “mercado repugnante” fabricado por la oposición. “Es siempre lo mismo. Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que generan controversia y achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del Gobierno”, aseguró Milei, quien remarcó que “confía en los argentinos” para continuar “haciendo lo que es correcto”.

Por qué el Gobierno rechazará los proyectos que busquen aliviar la morosidad en las familias: la explicación del vocero

El Gobierno nacional adelantó que no prestará su apoyo a los proyectos legislativos promovidos por la oposición para aliviar a los tomadores de préstamos que atraviesan dificultades financieras para afrontar sus deudas. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier citó palabras de Javier Milei y fundamentó: “Sería usar dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos”.

Adrián Ravier, vocero presidencial
El funcionario explicó los motivos por los cuales el Gobierno no acompañará los proyectos de la oposición que busquen aliviar las deudas de las familias. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Al analizar el alcance de las propuestas parlamentarias y la postura que adoptará la bancada oficialista, el portavoz consideró que si bien “hay que conocer los detalles”, dentro del bloque de La Libertad Avanza “no habría una posición de acompañar este proyecto”, ya que, según consideró, la medida “va a contramano de las palabras de Milei”. En esta línea, sostuvo que un eventual auxilio estatal representaría una transferencia injustificada de fondos públicos hacia las instituciones crediticias.

Javier MileiGobiernoMorosos
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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