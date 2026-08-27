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Donald Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a Lago América y tensó aún más la relación con Canadá

El presidente de Estados Unidos firmó la orden ejecutiva mientras mantiene una relación compleja con Ottawa. Y redobló la apuesta: “Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario por Lago América.
Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario por Lago América. Foto: EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América.

“Sobre el cambio a ‘Lago de América’ es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo”, aseguró el mandatario, que ya había lanzado la amenaza a través de las redes sociales, un día después de que se implicara en una guerra de insultos con el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, en plena guerra comercial con el país vecino.

Sobre los cambios de denominaciones, Trump recordó que ya había renombrado el Golfo de México, “lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente Golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos”.

Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario por Lago América.
Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario por Lago América. Foto: EFE

Sobre Canadá, Trump insistió en cuestionar a sus gobernantes, “no creo que sus representantes hagan un trabajo adecuado”, y volvió a amenazar con imponer aranceles.

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Vamos a imponer aranceles a sus autos que llegan en cantidades considerables, porque queremos fabricar los coches aquí. Ellos pueden fabricar sus propios coches si quieren, y pueden seguir fabricándolos para Canadá. Pero no queremos que fabriquen coches para los Estados Unidos. Es muy sencillo. Lo mismo ocurre con muchos otros productos”, explicó.

Además, y en línea con la ofensiva contra Canadá de los últimos días, Trump insistió en que el país norteamericano “se ha estado aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo, lamentablemente”.

Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario por Lago América.
Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario por Lago América. Foto: EFE

Y a la cuestión económica añadió la militar al señalar que “defendemos a Canadá gratis. No recibimos nada a cambio. No nos pagan por defender a Canadá, pero lo hacemos, y ellos lo saben”.

Trump acabó su intervención sobre este asunto con un “queremos mucho al pueblo de Canadá”, tras haber asegurado que “de promedio, durante los últimos 15 años, hemos perdido 60.000 millones de dólares anuales cargando con Canadá. Así que simplemente ya no podemos hacerlo”.

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Matias Greisert

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