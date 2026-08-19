Quién es Fernando Cerimedo, exasesor de la política argentina detenido en Bolivia por el presunto ataque sicario contra Nadia Beller

Fernando Cerimedo. Foto: NA.

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia volvió a poner el nombre del consultor político argentino en el centro de la escena. El estratega digital fue arrestado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires.

Cerimedo quedó bajo investigación de la Justicia boliviana por el ataque contra Nadia Beller, abogada y activista que fue baleada el lunes al salir de un hotel. La mujer recibió tres disparos y, de acuerdo con las primeras pesquisas, los agresores llegaron en una moto y utilizaron vestimenta similar a la de trabajadores de delivery.

El caso puso nuevamente la lupa sobre el recorrido de un hombre que durante los últimos años ganó influencia en sectores de la derecha latinoamericana a partir de su trabajo en campañas electorales, comunicación política y redes sociales.

Quién es Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia por el presunto ataque sicario contra Nadia Beller. Foto: NA.

El vínculo con la política argentina

Cerimedo tuvo un papel relevante durante la campaña presidencial de 2023. Participó en el armado de la estrategia digital del partido político, además de involucrarse en la organización de la fiscalización durante las elecciones.

El consultor es, además, CEO de Numen Publicidad y es el dueño de La Derecha Diario. En entrevistas y exposiciones públicas explicó parte de las herramientas utilizadas para hacer circular contenidos políticos en redes, entre ellas el uso coordinado de cuentas, algoritmos y sistemas de inteligencia artificial.

Su llegada a la política regional

La actividad de Fernando Cerimedo no se limitó a la Argentina. Antes de convertirse en una figura reconocida dentro del espacio libertario, participó en trabajos de comunicación política en diferentes países.

Entre sus antecedentes profesionales aparece su intervención en la estrategia comunicacional vinculada a Jair Bolsonaro en Brasil y su participación en campañas relacionadas con el proceso constitucional chileno. También desarrolló un vínculo político con Eduardo Bolsonaro.

Su desembarco más reciente fue en Bolivia, donde se desempeñaba como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira. La relación con dirigentes de distintos países convirtió a Cerimedo en uno de los consultores argentinos con mayor presencia dentro de los sectores de la nueva derecha regional.

En 2026, además, recibió el reconocimiento como “Consultor Político Hispano del Año” durante una gala realizada en Mar-a-Lago. En ese mismo evento fue distinguido Javier Milei.

El consultor es, además, CEO de Numen Publicidad y es el dueño de La Derecha Diario. Foto: NA.

Las causas que lo rodearon

El recorrido profesional de Cerimedo también estuvo acompañado por diferentes expedientes judiciales. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal lo investiga por una causa relacionada con la difusión de contenidos que cuestionaron el sistema electoral después de las elecciones presidenciales de 2022.

En Argentina, durante 2025 prestó declaración en una investigación vinculada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A esos antecedentes se suma una condena de la Justicia de Mar del Plata dictada en 2016. En ese expediente fue encontrado responsable de los delitos de estafa y defraudación por la venta de un mismo inmueble a dos personas. Recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

Así fue el ataque a balazos a Nadia Beller en Bolivia.

Antes de convertirse en estratega político

Cerimedo nació en Mar del Plata y, antes de concentrarse en la comunicación política, tuvo distintos trabajos en el sector privado. También fue docente de nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el tiempo fundó Numen y orientó su actividad hacia el marketing político, la publicidad y las nuevas herramientas digitales. Desde ese ámbito comenzó a participar en campañas de distintos países y a construir vínculos con dirigentes de la derecha latinoamericana.

Ahora, su arresto en Bolivia suma un nuevo capítulo a esa trayectoria. La investigación por el ataque contra Nadia Beller deberá determinar qué responsabilidad tuvo Cerimedo en el episodio. Por el momento, se encuentra bajo investigación como presunto autor intelectual y no existe una condena firme en su contra por este hecho.