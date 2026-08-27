Saldo negativo de la SUBE: cómo quedan los montos en septiembre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Así quedaron los montos del saldo negativo de la tarjeta SUBE en septiembre 2026. Foto: Foto generada con IA

Los usuarios de la tarjeta SUBE que se quedan sin crédito pueden recurrir al denominado saldo negativo o saldo de emergencia, un beneficio que permite realizar viajes cuando no hay fondos suficientes para pagar el boleto.

De cara a septiembre 2026, los límites se mantienen, por el momento, en los mismos valores vigentes actualmente:

Hasta -$1.200 para colectivos, subtes y transporte fluvial

En varias líneas ferroviarias el tope es de -$650 .

La excepción continúa siendo el tren Urquiza, con un saldo de emergencia de -$480.

La información oficial de SUBE mantiene estos montos.

Los aumentos en las tarifas de transporte hicieron que el saldo negativo alcance para cada vez menos viajes. Foto: Secretaría de Transporte

El beneficio se desvalorizó frente a los aumentos de las tarifas. En algunos servicios, el saldo negativo ya no alcanza para cubrir un viaje completo.

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en septiembre 2026

Los montos disponibles dependen del transporte utilizado:

Colectivos de todo el país : hasta -$1.200 .

Subte de la Ciudad de Buenos Aires : hasta -$1.200 .

Transporte fluvial del Delta bonaerense : hasta -$1.200 en los casos habilitados.

Trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur : hasta -$650 .

Tren del Valle de Neuquén : hasta -$650 .

Línea Urquiza: hasta -$480, mientras continúa el recambio tecnológico de sus molinetes.

Estos valores fueron establecidos para la tarjeta SUBE física y continúan vigentes en septiembre 2026.

El monto de emergencia varía según el medio de transporte utilizado y la línea ferroviaria. Foto: Reuters.

El saldo negativo de la SUBE alcanza cada vez menos

Aunque el monto de emergencia no se modificó, el aumento de las tarifas redujo considerablemente su utilidad.

En los colectivos nacionales, el boleto mínimo se ubica en $742,81, por lo que los $1.200 de saldo negativo permiten cubrir un solo viaje mínimo cuando la tarjeta parte de un saldo de cero.

La situación es todavía más ajustada en los colectivos provinciales del conurbano bonaerense. Con el nuevo cuadro tarifario previsto para septiembre, el boleto mínimo pasa a $1.158,97, por lo que el crédito de emergencia apenas supera el valor de un pasaje.

En el subte porteño, en tanto, el panorama es diferente: el pasaje inicial alcanza los $1.684, por lo que los -$1.200 de saldo negativo no son suficientes para pagar un viaje completo si la tarjeta está en cero.

En algunos servicios, el crédito disponible ya no alcanza para cubrir un pasaje completo cuando la tarjeta parte de cero. Foto: enelsubte

Cómo funciona el saldo de emergencia de la SUBE

El mecanismo se activa automáticamente cuando la tarjeta no tiene crédito suficiente para abonar un viaje. El sistema permite utilizar el saldo de emergencia hasta alcanzar el límite correspondiente al medio de transporte.

Una vez que se llega al máximo permitido, la tarjeta deja de habilitar nuevos viajes hasta que el usuario realice una recarga.

Cuando se acredita dinero nuevamente, el sistema descuenta automáticamente el monto utilizado en negativo y recién después queda disponible el saldo restante.

Para utilizar nuevamente el beneficio, la recarga debe ser suficiente para cubrir el saldo utilizado en emergencia.

Al realizar una nueva recarga, el sistema descuenta automáticamente el monto utilizado del saldo negativo. Foto: NA.

Cómo cargar y acreditar la tarjeta SUBE en septiembre 2026

Los usuarios pueden realizar cargas de manera electrónica mediante la App SUBE, billeteras virtuales, home banking y cajeros automáticos. Después, el dinero debe acreditarse en la tarjeta mediante la aplicación, una Terminal Automática SUBE o la función Carga a Bordo disponible en determinados colectivos.

Además, el saldo máximo que puede tener una tarjeta SUBE es de $40.000.

De esta manera, aunque el saldo de emergencia continúa siendo una alternativa para resolver un viaje cuando la tarjeta se queda sin fondos, los aumentos del transporte hicieron que los montos queden cada vez más lejos de cubrir varios viajes, especialmente en los servicios con tarifas más elevadas.