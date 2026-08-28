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Días soleados y máximas cerca de los 20 °C: cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que vienen algunos días de abundante nubosidad y algunas lluvias aisladas antes de iniciar una seguidilla de jornadas más estables. Cómo sigue el tiempo, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Sale el sol después de la tormenta de Santa Rosa.
Sale el sol después de la tormenta de Santa Rosa. Foto: Wikimedia Commons
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Después del paso de la tormenta de Santa Rosa, el clima en Buenos Aires comenzará a mostrar una mejora progresiva, aunque el cambio no será inmediato. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), agosto todavía promete horas de abundante nubosidad y algunas lluvias aisladas antes de iniciar una seguidilla de jornadas más estables y con mayor presencia de sol.

El alivio se hará más evidente durante con el correr de los días, cuando las máximas suban gradualmente desde los 16 °C hasta los 18 °C, con mañanas todavía frescas, pero tardes cada vez más agradables. En esa línea, la atención estará puesta en qué día terminará definitivamente la inestabilidad y cuándo aparecerán las mejores condiciones para disfrutar al aire libre.

Cuándo termina la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires

La tormenta de Santa Rosa comenzará a perder intensidad durante la noche del jueves 27 de agosto, aunque la inestabilidad podría extenderse hasta la madrugada del viernes. Para ese tramo, el pronóstico mantiene apenas un 10% de probabilidad de lluvias, por lo que no se descartan algunas precipitaciones débiles y aisladas.

La mejora será más evidente con el avance de la jornada, cuando ya no se esperan nuevas tormentas ni chaparrones importantes en Buenos Aires. El cielo permanecerá nublado y las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 17 °C, pero el fenómeno más intenso habrá quedado definitivamente atrás.

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Se vienen días despejados para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

El sábado se presentará más estable y sin lluvias, con una mínima de 8 °C y una máxima cercana a los 16 °C. El cielo estará algo nublado y podrían aparecer períodos de sol, aunque el comienzo de la jornada será fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El domingo continuará con condiciones favorables, una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado, pero no se esperan precipitaciones. Será una jornada apropiada para actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales de la tarde.

Cuándo mejora el tiempo en el AMBA

La recuperación térmica comenzará durante el fin de semana, pero se hará más evidente desde el lunes 31 de agosto. Ese día, la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 18 °C, con cielo algo nublado y condiciones estables después del paso de Santa Rosa.

El martes mantendrá la misma tendencia, con una mínima de 12 °C y otra máxima de 18 °C. Aunque el termómetro no llegará exactamente a los 20 °C, las tardes serán más templadas y agradables, marcando un cambio claro respecto de las jornadas húmedas e inestables anteriores.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA, día por día

  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvias a la madrugada.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 16 °C con cielo algo nublado.
  • Domingo: mínima de 10 °C, máxima de 17 °C y cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará algo nublado.
  • Martes: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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