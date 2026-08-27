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Impresionante video: dramáticas imágenes del rescate aéreo tras el deslizamiento de lodo que devastó la frontera entre China y Nepal

Equipos de emergencia despliegan helicópteros, perros de búsqueda y maquinaria pesada en un impresionante operativo para encontrar sobrevivientes tras el deslizamiento de lodo que golpeó la región fronteriza entre China y Nepal.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El gran operativo chino para rescatar a las víctimas.
El gran operativo chino para rescatar a las víctimas. Foto: Viory.
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Equipos de emergencia de China y Nepal intensificaron este jueves las tareas de búsqueda y rescate tras el devastador deslizamiento de lodo que golpeó la región fronteriza entre ambos países, en el Himalaya. El desastre provocó inundaciones repentinas y arrasó amplias zonas montañosas, dejando cientos de personas desaparecidas.

Tragedia en la frontera entre China y Nepal

En el lado chino, las autoridades confirmaron hasta el momento tres personas fallecidas y 558 desaparecidas. En Nepal, en tanto, fueron recuperados 270 cuerpos, mientras que más de 800 personas continúan sin ser localizadas.

El fuerte operativo chino para rescatar a las víctimas. Video: Viory.

El fenómeno ocurrió durante la mañana del miércoles y habría sido desencadenado por el presunto colapso de un glaciar en el Himalaya. La gran cantidad de agua liberada provocó fuertes inundaciones y desplazamientos de barro y escombros que afectaron especialmente a la zona fronteriza.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la magnitud del operativo desplegado para intentar encontrar a los desaparecidos. Helicópteros sobrevuelan las áreas afectadas mientras equipos especializados utilizan perros de búsqueda para rastrear posibles sobrevivientes entre los restos.

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China desplegó cientos de rescatistas

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China informó que un primer grupo de 141 rescatistas arribó durante la mañana del jueves al puerto de Gyirong, en la Región Autónoma de Xizang, en el suroeste del país. El contingente llegó acompañado por un helicóptero preparado para operar a gran altitud.

Los equipos trasladaron distintos tipos de recursos según las necesidades de la operación. El transporte aéreo fue utilizado principalmente para llevar equipos de reconocimiento, mientras que por tierra fueron enviados vehículos de rescate, sistemas de comunicación, operadores de maquinaria pesada y personal de apoyo. “Las operaciones posteriores se llevarán a cabo según las órdenes del mando nacional avanzado”, explicó uno de los rescatistas desplegados en la zona.

Más tarde, otros 111 especialistas del equipo China Search and Rescue llegaron al condado de Gyirong para reforzar las tareas y ampliar la capacidad de búsqueda.

Un bloqueo complica las tareas de rescate

Los equipos de emergencia enfrentan además un peligro adicional que dificulta el avance de las operaciones. Un bloqueo aguas arriba mantiene acumulados importantes volúmenes de escombros y representa una amenaza para los rescatistas.

Operativo chino para rescatar a las víctimas. Foto: Captura de video.

Según el personal que trabaja en el lugar, antes de retirar de manera segura el material acumulado, deberán controlar esta situación. El bloqueo se encuentra aproximadamente tres kilómetros aguas arriba del puerto de Gyirong, una zona clave para el despliegue de los equipos.

Mientras continúa la búsqueda, cientos de especialistas se dirigen hacia el área afectada con maquinaria pesada, sistemas de comunicaciones y equipos de detección. Las autoridades mantienen el operativo activo ante la posibilidad de localizar sobrevivientes, mientras los equipos trabajan en condiciones complejas debido al terreno montañoso, la acumulación de barro y el riesgo de nuevos deslizamientos.

NepalChinaRescate
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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