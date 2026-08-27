Arrancó la sesión en la Cámara de Senadores para aprobar 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

La Cámara Alta sesiona para aprobar 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales. Foto: Captura de pantalla Senado

La Comisión de Labor Parlamentaria del Senado acordó sesionar este jueves 27 de agosto desde las 11 de la mañana con el objetivo de votar 67 pliegos de jueces y fiscales federales que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. Además, el temario de la jornada incluye la discusión y aprobación de cinco tratados internacionales firmados por Argentina.

Las causas sensibles para el Gobierno y la Cámara Federal

Dentro del paquete de postulaciones judiciales, la atención política está centrada en las candidaturas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña. El tribunal resulta estratégico para el mapa judicial nacional por su competencia en expedientes de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado. Las causas sensibles para el Ejecutivo son las siguientes:

Investigaciones clave: la Cámara deberá intervenir en causas de fuerte impacto para la gestión nacional, como la investigación por la criptomoneda $LIBRA y las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), expediente en el que están bajo la lupa el Presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Patrimonio de funcionarios: el tribunal también podría revisar la causa por presunto enriquecimiento ilícito sobre el vocero Manuel Adorni, actualmente en el juzgado de Ariel Lijo, donde se le otorgó una prórroga de 15 días para justificar su patrimonio.

Trámite de los pliegos: ambos candidatos atravesaron su audiencia de oposición sin contrapuntos mayores, beneficiados por la ausencia de los senadores del bloque Justicialista conducido por José Mayans.

Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas Foto: Noticias Argentinas

La articulación de los consensos estuvo a cargo de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Para asegurar el quórum y el respaldo de aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, el oficialismo mantuvo negociaciones que incluyeron el compromiso de avanzar en comisiones con proyectos de interés regional.

Avanzan en comisiones iniciativas sobre presupuestos mínimos para el mercado voluntario de carbono (impulsadas por Flavia Royón y Sonia Rojas Decut) y modificaciones a la Ley de Biocombustibles para elevar los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol, con propuestas presentadas por Beatriz Ávila, Carlos Espínola, Alejandra Vigo y Jorge Capitanich, entre otros.

El cuerpo legislativo debate la Ley de Inviolabilidad Privada. Foto: Captura de pantalla Senado de la Nación

Los cinco tratados internacionales a votación