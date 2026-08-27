ANSES confirmó un aumento para las Pensiones No Contributivas: cuánto se cobrará en septiembre 2026

ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026. Foto: ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunicó un aumento del 2,11% para el mes de septiembre de 2026 para aquellas personas que cobren la Pensión No Contributiva (PNC). Se trata de un incremento automático que ya había sido fijado por el organismo público y que va de la mano con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que en julio de 2026 fue del 2,1%.

De esta manera, aquellas personas que cobran dicha pensión, en el mes de septiembre recibirán un total de $300.043,23. A este monto se le debe sumar el bono extraordinario -que también cobran quienes tienen una jubilación mínima- de $70.000, cuya cifra está congelada desde marzo de 2024. En este sentido, los beneficiarios obtendrán una suma final de $370.043,23.

Qué es una Pensión No Contributiva (PNC) y a quiénes está dirigida

De acuerdo a ANSES, la Pensión No Contributiva (PNC) está dirigida a aquellas personas que no poseen los aportes laborales necesarios para jubilarse. En este momento, el organismo público brinda cuatro tipos de pensiones no contributivas que van dirigidas a distintos grupos sociales:

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral : está destinada a aquellas personas que por algún tipo de problema de salud no pudieron trabajar y actualmente se encuentran en vulnerabilidad social.

Pensión No Contributiva por Vejez : es para aquellas personas que tienen más de 70 años que no poseen una cobertura previsional y no contributiva.

Pensión No Contributiva para madre de más de 7 hijos : este beneficio es para mujeres de cualquier edad que tengan 7 hijos o más. Para cobrarla no deben recibir ningún tipo de Asignación Universal.

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B o C: el objetivo es que los beneficiarios puedan acceder a una cobertura social y utilizar el monto como un acompañamiento monetario.

Hay cuatro tipos de pensiones no contributivas. Foto: ANSES

Cómo realizar el trámite para cobrar la Pensión No Contributiva (PNC)

A nivel general, la Pensión No Contributiva (PNC) se debe realizar de manera digital a través de la app de Mi ANSES, aunque también se puede hacer en una sede del organismo público presencialmente. Para este caso, es preciso que los interesados saquen un turno en la plataforma web.

Normalmente, ANSES solicita documentación personal como DNI, CUIL y en el caso de tener un diagnóstico de enfermedad, las personas deberán presentar un certificado médico que lo avale.

Cuánto cobran los jubilados de la mínima en septiembre de 2026

ANSES informó también un incremento de haberes para aquellos que cobran el monto mínimo de jubilación. En este caso, el aumento también fue de 2,11%, por lo que la cifra quedó fijada en $428.633,20. Ahora bien, tal como sucede con quienes cobran la Pensión No Contributiva (PNC), los jubilados de la mínima reciben un bono previsional de $70.000. Es decir que el monto final del haber quedará en $498.633,20.

Un monto menor quedó para aquellos que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que recibirán en sus cuentas bancarias en septiembre de 2026 un total de $412.906,55.