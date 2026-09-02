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“Es chileno”: Kast reafirmó la soberanía sobre el estrecho de Magallanes en la previa de la visita de Milei

El presidente de Chile se refirió a la polémica generada tras las declaraciones del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que pidió “hacer presencia” en ese territorio.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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José Antonio Kast reafirmó la soberanía sobre el estrecho de Magallanes.
José Antonio Kast reafirmó la soberanía sobre el estrecho de Magallanes. Foto: Presidencia de Chile
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, visitó este miércoles la región de Magallanes, en una gira que describió como “una manera de hacer patria y soberanía”, después de la polémica por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que pidió “hacer presencia” en ese territorio.

En esa línea, Kast reafirmó que el estrecho de Magallanes “es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países”, dejando clara su postura en la previa de la visita de Javier Milei al Foro de Madrid, que se realizará este jueves 3 de septiembre en Santiago de Chile.

En su agenda de actividades en el país trasandino, el presidente argentino tiene marcado un encuentro con su par chileno y con Sarah Brooke Rogers, abogada estadounidense que se desempeña como la undécima subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para la diplomacia pública y los asuntos públicos.

En su visita a Punta Arenas, Kast presentó un programa de mejoramiento de viviendas y barrios. Estuvo acompañado por el ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

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La actividad se realizó en la sede vecinal Juan Pablo Segundo y el mandatario chileno aludió al pontífice, recordando que “estuvo en la región después de que se firmara en 1984 el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina, que fue precisamente donde se terminó de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países, en lo que es el dominio y la soberanía sobre el estrecho de Magallanes”.

La agenda de Javier Milei en Chile en medio de la tensión por Magallanes

Javier Milei emprenderá un nuevo viaje a Chile este jueves 3 de septiembre para participar del Foro de Madrid, un evento que congrega a dirigentes de la derecha occidental.

De acuerdo con fuentes oficiales, el presidente partirá hacia Santiago a las 7 de la mañana para exponer a las 9.30 en el evento con sede en el Centro San Carlos de Apoquindo. La organización de la cumbre está a cargo de la Fundación Disenso, un laboratorio de ideas vinculado al partido de ultraderecha español Vox.

Javier Milei y José Kast
El presidente argentino visitará a su par chileno. Foto: Prensa Gobierno

Al finalizar su disertación, Milei mantendrá un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Se trata de uno de los diez cargos más relevantes del Departamento de Estado creado en 1999 para fortalecer las relaciones entre el país norteamericano y la opinión pública extranjera.

Luego, el mandatario argentino se trasladará al Palacio de la Moneda para protagonizar una reunión bilateral a las 11.30 con José Antonio Kast. Será el cuarto cara a cara entre los dos líderes en los últimos meses.

José Antonio KastJavier MileiChile
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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