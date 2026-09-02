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Dura 130 minutos, actúa Sidney Sweeney y es uno de los thrillers domésticos más atrapantes para ver en Prime Video

Gracias a su éxito en cines, el director Paul Feig confirmó su secuela y la actriz de Euphoria volverá a protagonizarla. De qué se trata de la película disponible para ver en Prime Video.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La empleada, la película en Prime Video con Sidney Sweeney
La empleada, la película en Prime Video con Sidney Sweeney Foto: Prime Video
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Sidney Sweeney se hizo famosa por su participación en series exitosas como Euphoria y The White Lotus. Sin embargo, la actriz de 28 años también apostó, en los últimos años, por el cine con La empleada, una película disponible para ver en Prime Video y que protagonizó junto a Amanda Seyfried.

Se trata de un thriller doméstico estrenado en el año 2025 con dirección del guionista y realizador, Paul Feig, conocido por escribir y producir la serie Freaks and Geeks y dirigir algunos episodios de la icónica The Office. La empleada es una adaptación audiovisual de la novela homónima de la autora Freida McFadden.

De qué trata La empleada, el thriller doméstico de Prime Video

La empleada, disponible para ver en Amazon Prime Video, sigue a un joven que busca reencaminar su vida tras un pasado complicado. Así consigue un empleo como asistente en la lujosa casa de la familia Winchester. Durante su estadía en el lugar, descubrirá oscuros secretos de la pareja, Nina y Andrew, que vive allí y la pondrán en verdadero peligro.

Lo interesante de La empleada como thriller es que construye un ambiente propicio para la intriga y para que el espectador se quede con ganas de saber qué es lo que ocultan los Winchester en una casa que aparente ser perfecta.

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Quiénes actúan en La empleada

Si bien Sidney Sweeney y Amanda Seyfried componen a la dupla protagónica de la película y cuyo corazón narrativo nace en la química que ambas actrices logran transmitir, el filme cuenta además con las actuaciones de:

  • Brandon Sklenar como Andrew Winchester, esposo de Nina.
  • Michele Morrone como Enzo, el jardinero de la casa. El actor italiano es conocido por su participación en el filme 365 days.
  • Elizabeth Perkins como Evelyn, una mujer allegada a los Winchester.
  • Indiana Elle como Cece, miembro de la familia Winchester.

Cuánto dura La empleada en Amazon Prime Video

La empleada tiene una duración de 130 minutos, es decir, que el espectador podrá disfrutar de esta película en Prime Video por 2 horas y 10 minutos, según los datos de la ficha del filme que presentó la plataforma de streaming.

Razones para ver La empleada en Prime Video

Para aquellos que aman los giros inesperados y las vueltas de tuerca que trastocan la estructura narrativa típica, La empleada puede ser una opción ideal para ver en fin de semana. No se trata de un thriller doméstico y psicológico ordinario.

Película en Prime Video con Sidney Sweeney
La película dura 130 minutos y está disponible para ver en Prime Video. Foto: Prime Video

Si bien parte de una premisa común en el género, es decir, la mujer que llega a una casa y se da cuenta al poco tiempo que las imágenes no son lo que parecen, sino que, por el contrario, toma estos elementos y los profundiza, de la mano del duelo interpretativo que construyen Seyfried y Sweeney.

La empleada logra que el espectador constantemente se esté pregunte no solo quién es quién sino cuál es su verdad y en quién se puede confiar. Los personajes se construyen a partir de la ambigüedad y el engaño, por lo que habrá que esperar hasta el final para que la trama hable por sí sola.

Cuáles son las novedades sobre la secuela de La empleada

La película disponible para ver en Amazon Prime Video tendrá secuela, así lo confirmó su propio director Paul Feig. Se tratará de la adaptación audiovisual del segundo libro de la escritora Freida McFadden titulado El Secreto de la Asistente.

Película en Prime Video con Sidney Sweeney
El filme tendrá una secuela nuevamente protagonizada por Sidney Sweeney. Foto: Prime Video

Para los fanáticos de la actriz de Euphoria, hay buenas noticias: Sidney Sweeney volverá con su personaje. Además, se sumarán al reparto Kirsten Dunst, Brittany Snow, Paul Anthony Kelly y Stephen Kalyn.

La empleada 2 podría llegar a los cines en diciembre de 2027.

PelículaPrime Video
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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