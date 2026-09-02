Se descompensó Pity Álvarez en medio del juicio: fue al baño, no volvió y lo trasladaron en una ambulancia del SAME

Pity Álvarez volvió a quedarse dormido durante una audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz. Foto: X / @mauroszeta.

El juicio contra Cristian Gabriel Álvarez Congiu, conocido como Pity Álvarez, por el asesinato de su vecino Cristian Díaz en 2018 sumó este miércoles nuevos momentos de tensión. Durante la quinta audiencia, el músico volvió a quedarse dormido dentro de la sala, mientras avanzaban las declaraciones de los testigos. Minutos más tarde fue al baño, no regresó y tuvieron que trasladarlo al Hospital Fernández por una descompensación.

Pity llegó al tribunal encapuchado, saludó a los periodistas y, una vez dentro de la sala, se durmió durante aproximadamente diez minutos. Según lo ocurrido durante la jornada, llegó incluso a roncar mientras esperaba el inicio de la audiencia. Luego de despertarse, recibió un café y una gaseosa.

Así dormía "Pity" Álvarez, durante una nueva audiencia del juicio en su contra por el asesinato de Cristian Díaz. Video: X / @elcancillercom.

Sin embargo, pocos minutos después volvió a quedarse dormido, incluso cuando los jueces ingresaron y comenzó formalmente la audiencia. El episodio ocurrió mientras ingresaban fotógrafos y camarógrafos para registrar el comienzo de la jornada.

Ante esta situación, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, Gustavo Goerner, llamó la atención al abogado defensor Javier Baños y remarcó la necesidad de que el debate se desarrolle bajo condiciones adecuadas.

Luego, Goerner fue contundente: “Si el testigo no puede mantenerse despierto por la situación que sea, puede retirarse”. En ese sentido, agregó: “No voy a permitir que el imputado ronque. No voy a permitir más la interrupción del debate”. Finalmente, la audiencia continuó con Álvarez presente en la sala.

La defensa presentó un hábeas corpus y pidió suspender el juicio

En paralelo con los episodios registrados durante las audiencias, la defensa de Pity Álvarez presentó un hábeas corpus para intentar frenar el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz.

El juez Gustavo Goerner advirtió a la defensa por las interrupciones provocadas por el estado del imputado. Foto: NA.

Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, integrantes del nuevo equipo defensor del músico, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 la suspensión del debate y una evaluación médica urgente.

El escrito, que contempla 14 puntos, plantea según la defensa “la existencia de una amenaza actual, concreta e inminente respecto de la libertad física y ambulatoria de nuestro asistido, así como el grave riesgo existente para su salud, integridad psicofísica, defensa material y vida”.

Además, los abogados pidieron un informe circunstanciado sobre los hechos, las decisiones adoptadas, los antecedentes médicos y los planteos realizados en el marco del proceso.

La defensa también solicitó la remisión digital de las videograbaciones completas de las audiencias, con especial atención a los episodios de somnolencia y desconexión registrados durante el juicio.

La defensa de Pity Álvarez presentó un hábeas corpus y pidió suspender el juicio para realizarle una evaluación médica. Foto: NA.

Otro de los pedidos consiste en una evaluación multidisciplinaria urgente e integral para determinar si el acusado cuenta actualmente con la capacidad neuropsíquica necesaria para comprender, seguir y participar en todas las etapas del debate.

El planteo se produjo después de que, en la audiencia anterior, los magistrados rechazaran la nulidad del debate y el pedido para que el caso fuera juzgado por un jurado popular, lo que representó un revés para la nueva defensa.

Qué declaró el perito sobre los disparos que recibió Cristian Díaz

Durante la jornada también declararon especialistas que participaron de distintos informes incorporados a la causa. Entre ellos estuvieron Cristina Angélica Bustos, médica del Cuerpo Médico Forense que realizó la autopsia de Díaz; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, técnica en balística; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y los médicos psiquiatras Esteban Toro Martínez y Silvina Guzmán.

La primera en declarar fue Michel, quien participó de manera remota a través de Zoom desde Neuquén. La especialista aclaró que no conocía a ninguno de los involucrados y que se limitó a realizar el informe correspondiente.

El perito Manuel Oscar Martín declaró sobre la escena del crimen y analizó la ubicación de las vainas servidas. Foto: NA.

Luego declaró Martín, quien explicó que no existieron grandes distancias entre las vainas servidas que quedaron después de los disparos, una circunstancia que, según su análisis, determina que “el tirador no se movió mucho del lugar”.

El especialista también se refirió a la secuencia de los disparos y a las heridas sufridas por Díaz. “La continuidad de los disparos me dicen que algo pasó, especialmente el de la boca y el pómulo son disparos mortales”, explicó.

De acuerdo con el testimonio del perito, la víctima recibió disparos en el rostro, entre las lesiones analizadas durante la investigación.

El juicio por el crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El proceso busca determinar su responsabilidad penal por el crimen de su vecino.

Durante la audiencia también declararon especialistas que participaron de la autopsia y de distintos informes médicos y psiquiátricos. Foto: NA.

La nueva audiencia incorporó testimonios de especialistas vinculados con la autopsia, la balística, la criminalística y los informes médicos y psiquiátricos de la causa.

Mientras el tribunal continúa con la recepción de pruebas y testimonios, la defensa intenta que se suspenda el debate para que se realice una nueva evaluación sobre las condiciones en las que el músico puede afrontar el proceso judicial.