Donald Trump analiza ponerle su nombre al estrecho de Ormuz tras declararlo “bajo control” de EE.UU.

Otra vez en la mira el estrecho de Ormuz en Medio Oriente. Foto: REUTERS

Donald Trump afirmó que estudia poner su nombre al estrecho de Ormuz después de asegurar que Estados Unidos mantiene el control estratégico del paso fundamental en Medio Oriente.

“Ahora que lo tenemos bajo control estadounidense, ¿deberíamos cambiar el nombre de estrecho de Ormuz a estrecho de Trump? ¡Al igual que Estados Unidos, sería ‘más popular’ que nunca!”, escribió en Truth Social.

Mensaje de Donald Trump sobre ponerle su nombre al estrecho de Ormuz. Foto: Truth Social

El mensaje del republicano llega una semana después de que publicara un mapa que identifica la vía marítima como “nuevo” territorio estadounidense, a más de seis meses del inicio del conflicto iniciado por EE.UU. e Israel y después de declarar su intención de añadirlo a las naciones y demarcaciones controladas por Washington.

El martes, Trump escribió en redes que Washington tiene “un control casi total” del estrecho.

La polémica publicación que compartió Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Foto: Truth Social

El mandatario ya anunció el pasado agosto que fuerzas estadounidenses habían desminado el paso marítimo, algo que Irán negó, insistiendo en que no permitirá cruzar el paso sin su permiso, después de haber interrumpido el tránsito como represalia por los ataques en su contra.

Después de la firma del ahora vencido memorando de paz entre ambas partes, Teherán abrió el paso por Ormuz, pero lo volvió a cerrar parcialmente a mediados de julio tras bombardeos estadounidenses contra el sur de la República Islámica.

Buques en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

Por su parte, el secretario de Energia estadounidense, Chris Wright, aseguró que, a través de la ruta que Washington afirma haber establecido en la vertiente meridional de Ormuz, 17 millones de barriles de crudo transitaron de manera segura el pasado lunes.

La publicación de Trump coincide además con nuevas operaciones militares de Estados Unidos, que atacó objetivos iraníes por segunda vez en 48 horas para contrarrestar los “intentos de agresión” de Teherán “contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz” y las fuerzas estadounidenses en la región.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

Irán respondió con ataques contra instalaciones militares de EE.UU. en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes mientras las negociaciones de paz continúan estancadas.