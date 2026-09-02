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Javier Milei: “No vamos a parar hasta derrotar la inflación”

El presidente habló en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. El mandatario destacó los avances de su gestión y aseguró uno de los grandes objetivos de su mandato.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei. Foto: NA
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Javier Milei cerró el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, donde destacó el rumbo del Gobierno y habló de uno de los principales objetivos de su gestión.

“No vamos a parar hasta derrotar la inflación”, sentenció.

Además, el mandatario reconoció que su gestión “no juega con toda la caja de herramientas”. “Y yo no reniego de eso, me siento orgulloso. Porque parte de las herramientas son moralmente despreciables”, cuestionó.

“En el debate reciente hay muchas personas que a la luz del año electoral que se viene piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal. La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia. Y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta derrotar la inflación”, aseguró Milei.

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Javier Milei.
Javier Milei. Foto: NA

Asimismo, el presidente repitió de que “al populismo no se le gana haciendo populismo” y afirmó que su gestión debe mantener el rumbo. “Y que decidan los argentinos. Qué mejor que por primera vez los argentinos tengan un verdadero menú de opciones donde se puedan tener ideas y resultados”, planteó.

Además, recordó el escenario que encontró cuando decidió ingresar a la política y destacó el cambio producido en distintos países de la región. “Cuando me metí en política el continente estaba pintado casi todo de rojo. Hoy ya somos muchos países pintados de azul y que si siguen evolucionando positivamente en octubre probablemente sumemos uno más”, sostuvo en referencia a las próximas elecciones de Brasil.

Javier Milei.
Javier Milei. Foto: NA

Javier Milei también centró parte de su exposición en la evolución de la actividad económica desde el inicio de su gestión. En ese sentido, cuestionó el desempeño de los gobiernos anteriores y destacó los resultados que consiguió su mandato.

“Cuando nosotros llegamos, Argentina hacía doce años que no crecía”, expresó. En esa línea, aseguró que “en los dos primeros años generamos un crecimiento de diez puntos porcentuales” y que “durante nuestro Gobierno, o primer Gobierno, estaríamos hacer subir el PBI en un 17%”.

Javier Milei
Matias Greisert
Matias Greisert

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