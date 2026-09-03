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Senado: el oficialismo y la oposición dialoguista dieron dictamen a la nueva Ley de Biocombustibles

La Libertad Avanza y las bancadas aliadas alcanzaron un acuerdo en el plenario de comisiones para elevar el corte de bioetanol al 15% y el de biodiesel al 7,5%.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El Senado dio dictamen a la nueva Ley de Biocombustibles.
El Senado dio dictamen a la nueva Ley de Biocombustibles. Foto: Captura de pantalla Senado de la Nación
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La Libertad Avanza y bloques aliados del Senado firmaron un dictamen de consenso sobre el marco regulatorio de los biocombustibles. El proyecto de ley contempla incrementos graduales en los porcentajes de mezcla obligatoria para bioetanol y biodiesel y prolonga hasta el año 2036 el plazo para que las pymes del sector ejecuten su reconversión técnica.

El despacho articulado entre el oficialismo y los bloques colaboradores estableció el incremento de la proporción de bioetanol en las naftas, la cual pasará del 12% actual al 15%. Además, en el caso del biodiesel, la exigencia de corte obligatorio alcanzará el 7,5%.

Con el objetivo de resguardar el marco de competencia dentro del mercado energético, la iniciativa incorpora topes en los cupos de elaboración que puede adjudicarse cada firma, una medida orientada de forma directa a evitar la formación de monopolios en la cadena de distribución.

La definición de la iniciativa parlamentaria tuvo lugar durante una reunión plenaria de las Comisiones de Energía, Combustibles y Minería, y de Presupuesto y Hacienda. La conducción del debate estuvo a cargo de la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños) y Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), autoridades de los respectivos cuerpos de trabajo.

El Senado aprobó casi 70 pliegos judiciales y selló puestos clave en Comodoro Py: cuáles fueron los nombramientos estratégicos

  • Puestos decisivos: quedaron formalizadas las postulaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Cámara Federal porteña, fuero encargado de revisar expedientes sobre corrupción, lavado de dinero y delitos económicos.
  • Causas en la mira: el tribunal resulta clave para el mapa político de Comodoro Py, ya que allí tramitan o podrían radicarse causas de fuerte repercusión pública, como las investigaciones vinculadas a la criptomoneda $LIBRA, las presuntas irregularidades en la ANDIS o el expediente sobre el patrimonio del vocero Manuel Adorni.
  • Sin frenos de la oposición: ambas candidaturas llegaron al recinto con dictamen favorable y sin sobresaltos mayores, beneficiadas por la falta de reparos determinantes por parte de los bloques de la oposición.
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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

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27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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