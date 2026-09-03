Senado: el oficialismo y la oposición dialoguista dieron dictamen a la nueva Ley de Biocombustibles

El Senado dio dictamen a la nueva Ley de Biocombustibles. Foto: Captura de pantalla Senado de la Nación

La Libertad Avanza y bloques aliados del Senado firmaron un dictamen de consenso sobre el marco regulatorio de los biocombustibles. El proyecto de ley contempla incrementos graduales en los porcentajes de mezcla obligatoria para bioetanol y biodiesel y prolonga hasta el año 2036 el plazo para que las pymes del sector ejecuten su reconversión técnica.

El despacho articulado entre el oficialismo y los bloques colaboradores estableció el incremento de la proporción de bioetanol en las naftas, la cual pasará del 12% actual al 15%. Además, en el caso del biodiesel, la exigencia de corte obligatorio alcanzará el 7,5%.

Con el objetivo de resguardar el marco de competencia dentro del mercado energético, la iniciativa incorpora topes en los cupos de elaboración que puede adjudicarse cada firma, una medida orientada de forma directa a evitar la formación de monopolios en la cadena de distribución.

La definición de la iniciativa parlamentaria tuvo lugar durante una reunión plenaria de las Comisiones de Energía, Combustibles y Minería, y de Presupuesto y Hacienda. La conducción del debate estuvo a cargo de la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños) y Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), autoridades de los respectivos cuerpos de trabajo.

El Senado aprobó casi 70 pliegos judiciales y selló puestos clave en Comodoro Py: cuáles fueron los nombramientos estratégicos