Calendario de eventos astronómicos en septiembre 2026: Luna llena, planetas y las fechas clave para mirar el cielo en Argentina

Septiembre ofrecerá diferentes oportunidades para observar la Luna y los planetas desde Argentina.

Durante septiembre de 2026, el cielo argentino será escenario de varios fenómenos que podrán observarse a simple vista o con instrumentos sencillos. La agenda incluye encuentros entre la Luna y distintos planetas, noches favorables para contemplar estrellas y la llegada del equinoccio de primavera.

Calendario de eventos astronómicos en Argentina

Domingo 6 de septiembre: la Luna se acercará a Marte

La Luna menguante aparecerá cerca de Marte durante la madrugada. Para observar el encuentro será conveniente buscar un lugar con el horizonte despejado y dirigir la mirada hacia el cielo antes del amanecer.

Martes 8 de septiembre: conjunción de la Luna y Júpiter

Dos días después, el satélite terrestre formará una conjunción visual con Júpiter. Desde Argentina se apreciará como una aproximación entre ambos cuerpos, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La Luna tendrá una iluminación cercana al 8%, por lo que se verá como una delgada franja.

Viernes 11 de septiembre: Luna nueva

La Luna nueva llegará a las 00.27, hora de Buenos Aires. Al no haber brillo lunar durante gran parte de la noche, será una fecha favorable para observar estrellas, cúmulos y otros objetos tenues desde zonas alejadas de las luces urbanas.

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Lunes 14 de septiembre: encuentro de la Luna y Venus

Una fina Luna creciente aparecerá cerca de Venus después del atardecer. El fenómeno será visible durante un período breve y requerirá una vista despejada hacia el horizonte occidental.

Martes 22 de septiembre: equinoccio de primavera

El equinoccio marcará el comienzo astronómico de la primavera en el hemisferio sur. En ese instante, el Sol cruzará el ecuador celeste como consecuencia del movimiento de la Tierra alrededor de nuestra estrella.

Sábado 26 de septiembre: Luna llena y oposición de Neptuno

La Luna llena se producirá a las 13.49, hora argentina, y podrá disfrutarse mejor desde su salida durante la tarde. En el hemisferio norte recibe tradicionalmente el nombre de Luna de Cosecha por ser el plenilunio más cercano al equinoccio de septiembre.

Neptuno, en tanto, alcanzará su oposición a las 22.28 del viernes 25 en Argentina, aunque el acontecimiento figura internacionalmente el 26 de septiembre por utilizarse el horario UTC. Será su momento más favorable del año, pero no podrá verse a simple vista: harán falta binoculares potentes o un telescopio.

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Domingo 27 de septiembre: conjunción de la Luna y Saturno

El mes cerrará con un acercamiento visual entre la Luna y Saturno. El planeta podrá distinguirse sin instrumentos como un punto luminoso, mientras que un telescopio pequeño permitirá apreciar sus anillos. Saturno alcanzará su oposición pocos días después, el 4 de octubre de 2026.