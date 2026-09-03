Milei rompió el silencio sobre su estado físico y dijo cómo está de salud: “Inventaron que estaba infartado”

El presidente se tomó un momento para hablar de su salud. Foto: Prensa Gobierno

El presidente Javier Milei realizó una fuerte defensa del rumbo económico en la apertura del V Encuentro Regional del Foro Madrid. En ese escenario, habló por primera vez sobre su estado físico y desmintió los rumores respecto a un presunto problema cardíaco.

“Hasta inventaron que estaba infartado después de una conferencia”, afirmó el presidente ante el auditorio internacional. En esa misma línea, atribuyó el episodio a una estrategia de desgaste contra la gestión: “Es decir, no tienen ningún problema de inventar y decir cualquier barbaridad”.

El presidente disertó en el Foro de Madrid en Chile.

Más allá del apartado sobre su salud, el discurso de Milei se concentró en la tensión política acumulada durante 2025. El presidente denunció la existencia de una ofensiva coordinada para romper el equilibrio fiscal mediante la aprobación de “decenas” de leyes en el Congreso, iniciativa a la que sumó la presentación de siete pedidos de juicio político y el despliegue de protestas callejeras.

“En Argentina intentaron un golpe de Estado”, aseveró el mandatario ante el foro regional. Si bien evitó señalar nombres específicos detrás de esa coordinación, sostuvo que el programa económico soportó la embestida institucional y reconoció que esa dinámica derivó en “meses de desaceleración del crecimiento y un repunte de la inflación”, aunque aseguró que la actividad económica ya muestra una reversión de esos efectos.

El trasfondo del Foro de Madrid donde disertó Milei

El discurso ocurrió en el marco del encuentro organizado por la Fundación Disenso, el think tank vinculado al partido español Vox. Bajo la consigna “Una nueva era para Iberoamérica”, el evento reunió en Santiago a más de cuarenta expositores de veinticinco países del arco conservador y libertario.

El presidente argentino disertó en el evento organizado por la Fundación Disenso. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

La apertura de las jornadas estuvo a cargo del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, mientras que el presidente chileno, José Antonio Kast, tiene previsto el discurso de clausura a las 17. La nómina de participantes incluye además a representantes de la Heritage Foundation y a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, entre quienes destacan la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah B. Rogers, y el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.