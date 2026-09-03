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Desaparición de Mariano Martínez: una mujer dice que lo vio en Córdoba y entregó un currículum en un comercio

La búsqueda del estudiante de Arquitectura de 21 años sumó una nueva pista en las últimas horas. Según contó su padre, una trabajadora de una librería aseguró haber visto a Mariano Martínez en Córdoba y afirmó que el joven habría fotocopiado un currículum que luego presentó en un comercio de la zona.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura desaparecido que es buscado intensamente por su familia
Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura desaparecido que es buscado intensamente por su familia Foto: X
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La búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura de 21 años desaparecido desde el lunes después de asistir a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sumó una nueva pista que mantiene expectante a su familia. Su padre, Gustavo, contó que una mujer afirmó haber visto al joven en la provincia de Córdoba y que incluso habría tenido contacto directo con él.

Según relató, la información surgió a partir del testimonio de una empleada de una librería, quien aseguró que Mariano se presentó en el local para realizar una fotocopia de su currículum vitae. De acuerdo con esa versión, posteriormente habría entregado ese documento en un comercio gastronómico de la zona.

El dato cobró relevancia luego de que un familiar de Mariano se comunicara con la supuesta testigo para conocer más detalles. La mujer sostuvo que reconoció al estudiante y que se mostró convencida de que era la misma persona cuya desaparición se difundía en redes sociales.

El detalle del currículum que desconcertó a la familia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la familia es que el currículum presentado tendría asociado un número telefónico que ya no está activo. Para Gustavo, ese detalle resulta difícil de explicar y abre nuevos interrogantes sobre los movimientos de su hijo durante los últimos días.

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La imagen corresponde a Mariano Martínez, el joven de 21 años visto por última vez tras asistir a la Facultad de Arquitectura de la UNLP. En las últimas horas surgió una pista en Córdoba que es investigada por las autoridades.
Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura desaparecido que es buscado intensamente por su familia Foto: X

Mientras la información es analizada, los allegados mantienen la cautela. La familia aseguró que durante la búsqueda recibió distintos datos y avisos que luego no pudieron ser confirmados, por lo que esperan que esta nueva pista pueda ser verificada por las autoridades.

Antes de finalizar una entrevista televisiva, el padre de Mariano volvió a enviarle un mensaje público. Expresó su deseo de que regrese a casa y remarcó que toda la familia continúa esperándolo mientras avanza la investigación.

Cómo fueron las últimas horas conocidas de Mariano Martínez

Mariano vive en Berazategui junto a sus padres y fue visto por última vez el lunes por la mañana cuando se dirigió a la Facultad de Arquitectura para presentar un trabajo académico que había preparado durante todo el fin de semana.

Según reconstruyeron investigadores y familiares, alrededor de las 10 de la mañana llegó a la universidad y le comunicó a un compañero que se sentía mal. Después de entregarle el material de la cursada, abandonó el establecimiento y no volvió a contactarse con su entorno cercano.

El recorrido que registraron las cámaras de seguridad

La investigación permitió establecer varios movimientos posteriores a su salida de la facultad. Cámaras de seguridad y registros de transporte mostraron que estuvo en Punta Lara, una zona que, según su familia, no frecuentaba habitualmente.

La pista audiovisual que guia la investigación sobre Mariano Martinez
La pista audiovisual que guia la investigación sobre Mariano Martinez Foto: X

Más tarde tomó un colectivo para regresar a La Plata y, a las 16:17, abordó una formación del tren Roca con destino a Constitución. Durante parte del trayecto fue visto por un compañero, pero continuó viaje solo hasta la terminal porteña.

El mensaje a su hermano y la hipótesis de la familia

Otro dato que generó preocupación fue una comunicación que Mariano mantuvo con su hermano menor durante esa misma jornada. En ese contacto le envió la contraseña de su computadora personal, un gesto que sus padres consideraron inusual.

Su padre llegó a plantear la posibilidad de que el joven hubiera atravesado un episodio de estrés extremo vinculado a las exigencias académicas. Sin embargo, remarcan que todavía no existe una explicación confirmada sobre lo ocurrido ni sobre los motivos de su desaparición.

Cómo sigue la búsqueda

Hasta el momento, no hay un recorrido comprobado de Mariano después de su paso por la estación Constitución. La nueva pista surgida en Córdoba aparece como una de las líneas más relevantes de las últimas horas y podría aportar información clave para determinar dónde se encuentra.

Mariano tiene 21 años, cabello castaño, tez clara y ojos marrones. Al momento de desaparecer llevaba la misma campera bicolor con la que fue captado por distintas cámaras de seguridad. Ante cualquier información sobre su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato con el 911.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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