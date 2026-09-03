En la antesala de la cadena nacional por Malvinas, Milei se reunió con José Kast, presidente de Chile

Los mandarios latinoamericanos se reunieron en el Palacio de la Moneda. Foto: Prensa Gobierno

Luego de su intervención en el Foro de Madrid, el presidente Javier Milei se trasladó al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile para mantener una reunión bilateral con José Antonio Kast. El encuentro entre ambos líderes se produjo apenas unas horas antes de la grabación de la cadena nacional enfocada en la cuestión de las Islas Malvinas.

La cumbre en ocurrió tras el reciente episodio de fricción diplomática generado alrededor de la soberanía en el estrecho de Magallanes. Si bien ambas administraciones dieron el contrapunto por concluido, Kast viajó este miércoles a Punta Arenas, en el sur del país vecino, para ratificar ante la opinión pública que el paso “es chileno”. Pese a ese gesto, el mandatario trasandino ponderó de forma positiva las disculpas presentadas por el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, una gestión que contribuyó a bajar la tensión y encauzar las relaciones bilaterales.

Cabe resaltar que antes de la cita con el jefe de Estado chileno, Javier Milei encabezó una reunión con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers.

Antes de la reunión, el presidente argentino disertó en el Foro de Madrid. Foto: Prensa Gobierno

Los encuentros entre Milei y Kast y la agenda diplomática en común

Más allá de la controversia puntual, el vínculo entre Milei y Kast mantiene una base sólida. La reunión en Santiago marcó el cuarto cara a cara entre ambos dirigentes: el chileno visitó la Casa Rosada dos días después de su triunfo electoral en diciembre pasado, mientras que Milei viajó a Valparaíso el 11 de marzo para asistir a la toma de posesión del mandatario. La secuencia continuó en abril, cuando Kast eligió la Argentina como el primer destino oficial de su gestión.

En esta nueva instancia de diálogo, los equipos de ambas presidencias avanzaron en la profundización de una agenda estratégica compartida en materia de seguridad fronteriza, control migratorio y alineamiento en el plano internacional.