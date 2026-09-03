El furcio de Javier Milei en pleno discurso en Chile: “Nunca nuestro modelo funcionó”

El presidente argentino brindó un discurso en el Foro de Madrid y cometió un inesperado furcio. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei brindó un discurso en el Foro de Madrid en Chile, un evento llevado a cabo por la Fundación Disenso que defiende la “libertad, la democracia y el estado de derecho a ambos lados del Atlántico”. El presidente argentino respaldó el rumbo económico del Gobierno, aunque en un pasaje de su disertación, cometió un inesperado furcio al momento de detallar los logros de la gestión.

Cerca de las 11 de la mañana de este jueves 3 de septiembre, Milei comenzó su discurso para profundizar los detalles de su programa económico, destacar a su par chileno José Kast y comparar su gobierno con mandatos anteriores. En ese marco, se confundió mientras hablaba y sin querer, dijo que su modelo no prosperó.

El presidente disertó este jueves 3 de septiembre.

“Las exportaciones están a niveles récord, el consumo está en récord histórico y todo es tan solo el comienzo de un modelo que está poniendo a la Argentina en camino de ser grande nuevamente”, dijo en primera instancia. “Es decir... la verdad que resulta bastante curioso, porque a veces en Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”, sumó.

En este momento fue cuando cometió el furcio. “Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, soltó. “Está claro que nuestro modelo funciona y vamos por el rumbo correcto”, corrigió inmediatamente.

Luego continuó su discurso con más datos vinculados al crecimiento económico que según él está atravesando el país y cerró su exposición con una dura sentencia: “No tienen una posición seria respecto a qué hacer con ninguna de las variables centrales que critican. Como no la tienen, hacen lo único que saben hacer: saltar de tema en tema, a ver qué prende”.

Milei comparó su gobierno con mandatos anteriores y señaló a Macri: “Se dejó correr por los que tiraron piedras”

El jefe de Estado repasó los indicadores de la actividad y apuntó directamente contra la oposición por sus cuestionamientos. Para graficar su postura, evocó la experiencia del gobierno de Cambiemos y afirmó que su aliado Mauricio Macri “se dejó correr” por las protestas callejeras.

“Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, sostuvo Milei.

En su diagnóstico sobre los hechos ocurridos durante la discusión de la reforma previsional en el Congreso de Buenos Aires, el presidente profundizó sus reparos hacia la estrategia de Macri: “El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”.