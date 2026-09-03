A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional hoy jueves 3 de septiembre

Cadena nacional del presidente Javier Milei. Foto: Captura

El presidente Javier Milei emitirá una nueva cadena nacional este jueves 3 de septiembre. El mensaje ya fue grabado tras la jornada de trabajo que desarrolló en Chile, donde disertó en el Foro Madrid y mantuvo una reunión bilateral con su par de Chile José Antonio Kast.

A qué hora habla Milei por cadena nacional este jueves

La alocución del jefe de Estado saldrá al aire a las 21 a través de todas las señales de televisión abierta, las emisoras de radio del país y las cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales. Si bien la Secretaría de Prensa no confirmó la duración exacta de la cadena nacional, el discurso centrará su contenido en la causa Malvinas.

El pronunciamiento ocurrirá en medio de un nuevo tablero geopolítico provocado por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió la revisión del histórico respaldo de Washington a la posición del Reino Unido sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

En la antesala de la transmisión, el canciller Pablo Quirno anticipó la firmeza de la postura del Gobierno. “Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí”, dijo, y en esa línea, sostuvo que el mensaje presidencial incluirá “actividades muy concretas” de la diplomacia argentina frente a las “decisiones unilaterales del Reino Unido” en las Islas.

Milei habló en el Foro de Madrid en Chile, respaldó el programa económico del Gobierno y señaló a Macri: “Se dejó correr por los que tiraron piedras”

Javier Milei habló en el Foro de Madrid que se realiza en Chile, donde viajó para también reunirse con su par José Kast. El presidente argentino disertó previo a la cadena nacional de este jueves tras haber partido rumbo a Santiago a las 7 de la mañana y volvió a realizar una fuerte defensa del rumbo económico de su gestión.

El jefe de Estado repasó los indicadores de la actividad y apuntó directamente contra la oposición por sus cuestionamientos. Para graficar su postura, evocó la experiencia del gobierno de Cambiemos y afirmó que su aliado Mauricio Macri “se dejó correr” por las protestas callejeras.