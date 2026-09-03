Milei le agradeció a Kast por “el tradicional apoyo” en la cuestión Malvinas y le pidió frenar actividades ilegales en la región

Antes de la reunión, el presidente argentino disertó en el Foro de Madrid. Foto: Prensa Gobierno

El presidente chileno, José Antonio Kast, reiteró este jueves durante su reunión con Javier Milei “el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Según indicó un comunicado de la Oficina del Presidente luego de la reunión bilateral llevada adelante en Santiago, el mandatario trasandino ratificó la necesidad de que tanto Argentina como Gran Bretaña “reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

Por su parte, Milei agradeció a Kast “en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas” y expresó que “se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros”.

Los mandarios latinoamericanos se reunieron en el Palacio de la Moneda. Foto: Prensa Gobierno

Además, el Gobierno argentino valoró “el excelente estado de la relación bilateral y el alto nivel de coincidencias existente” entre ambos países y reafirmó que “el vínculo entre la Argentina y Chile constituye un espacio prioritario de coordinación en América del Sur”.

Entre otros ejes que marcaron la agenda de temas de conversación, los mandatarios valoraron la aprobación de nuevos Protocolos Adicionales Específicos en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, un instrumento “único en su tipo en el mundo, que permitirán el desarrollo de proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera y la atracción de inversiones de largo plazo”.

Los presidentes subrayaron además “la complementariedad existente en materia energética y el carácter de la República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile”.

El acercamiento de Milei a Kast

Otro tema de conversación fue el vinculado al combate a la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, y en esa línea acordaron profundizar la cooperación bilateral.

En ese marco, Kast valoró “el compromiso asumido por la República Argentina destinado a materializar a la brevedad posible la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán”.

Otro punto de coincidencia fue en materia antártica y de límites geográficos, incluyendo “el reconocimiento mutuo de los respectivos derechos y la coadministración de zonas especialmente protegidas”

“Ambos Presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”, resaltó la Oficina del Presidente en el comunicado.