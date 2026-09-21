Es oficial: difundieron el cronograma de la visita del papa León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice visitará Argentina en noviembre y se pulen los detalles previo a su desembarco. Foto: RTVE

A menos de dos meses de su llegada, el Vaticano confirmó la agenda que tendrá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Durante su estadía recorrerá distintos puntos de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Se alojará en la Nunciatura Apostólica, en el Palacio Fernández Anchorena, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Uno de los principales ejes de la visita estará vinculado con actividades de carácter social y pastoral. El lunes 9 de noviembre, León XIV se trasladará hasta Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde está previsto que mantenga un encuentro con trabajadores y personas vinculadas a la institución.

el Vaticano confirmó la agenda que tendrá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, Foto: REUTERS

Cronograma del Papa León XIV en Argentina día por día:

Domingo 8 de noviembre

15:30: Sale el avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco en dirección a Buenos Aires.

16.30: Llegada a Aeroparque del Papa León XIV.

17:00: El Papa visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: Casa Rosada ofrece una ceremonia de bienvenida al Papa.

17:50: León XIV visita al presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”. Allí pronunciará un discurso.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita social al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , en el partido de Almirante Brown.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Palermo donde ofrecerá su primera homilía en el país.

16:10: Discurso del santo padre en la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”.

17:30: Discurso de León XIV ante líderes de comunidades religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: Segunda homilía del Santo Padre ante obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad en la que presidirá la celebración de las Vísperas.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires del Pontífice hacia Córdoba.

09:00: Llegada de León XIV al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Tercera homilía del Santo Padre.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y agentes de la iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles” y un posterior discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre

08:00: Visita al complejo carcelario federal de Buenos Aires en Villa Devoto. Saludo del sumo pontífice.

10:00: Se espera un epicentro de fieles en la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Homilía del santo padre.

13:30: Ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, en Ezeiza.

14:00: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima, Perú.

El Gobierno celebró el anuncio