Rolando Figueroa, gobernador de Nequén. Foto: X @Rolo_Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que La Neuquinidad votará en contra de la reforma de la Ley de Tierras en el Senado. Durante un acto en Varvarco, el mandatario provincial confirmó que “de ninguna manera” acompañará ese capítulo del proyecto.

Mediante un video, Figueroa explicó que está en contra de la “extranjerización de la tierra”. Además, precisó: “No vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.

“Así como enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén”, agregó el gobernador en relación a la iniciativa que ingresó este lunes por Mesa de Entrada del palacio legislativo.

“Nosotros queremos que nuestras tierras, sean para los argentinos. Y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción”, cierra el mandatario en el video publicado en sus redes sociales.

Qué cambia la reforma de la Ley de Tierras

El Gobierno nacional busca modificar la ley N° 26.737, también conocida como “Ley de Tierras”, sancionada el 22 de diciembre de 2011. La reglamentación vigente impone un límite del 15% a la adquisición de tierras por parte de empresas y/o personas extranjeras.

Entre las modificaciones principales para extranjeros aparecen:

Fin del tope general : se elimina el límite del 15% a nivel nacional y los topes individuales (como el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo) para inversores privados.

Límite provincial : ningún titular extranjero podrá superar el 25% de la superficie rural total de una provincia.

Prohibición a Estados : los Estados extranjeros y fondos soberanos estatales tienen prohibido comprar tierras rurales, y las empresas con participación estatal extranjera requerirán autorización especial.

Incorporación de normas: vinculadas a desalojos, usurpaciones y protección de la propiedad privada.

En tanto, se informó que la compra de tierras por parte de extranjeros particulares deberá quedar registrada en los registros provinciales, según expresa el artículo 25 del proyecto.

Además, la legislación propone que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”, según explicó Patricia Bullrich este martes.

Mientras tanto, el escenario legislativo sigue abierto. El oficialismo necesita apoyos de sectores dialoguistas y provinciales para obtener la media sanción.

En caso de que consiga aprobar el texto con las modificaciones negociadas, la reforma pasará a Diputados. En cambio, si no reúne los votos necesario, el proyecto podría volver a comisión o sufrir nuevas modificaciones.