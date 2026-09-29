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De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que fue hallado sin vida en su casa

El senador de La Libertad Avanza tenía 74 años y fue encontrado sin vida en su casa de La Rioja. En las últimas horas, cobró relevancia un antecedente de salud que el propio legislador había contado meses atrás.

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Antes de convertirse en dirigente de La Libertad Avanza, Pagotto tuvo una extensa relación con el peronismo riojano.
Antes de convertirse en dirigente de La Libertad Avanza, Pagotto tuvo una extensa relación con el peronismo riojano. Foto: Rosario3
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Juan Carlos Pagotto, senador de La Rioja por La Libertad Avanza, murió este martes a los 74 años después de haber sido encontrado sin vida en su domicilio de la capital provincial. De acuerdo con fuentes provinciales y reportes médicos locales, el legislador habría fallecido como consecuencia de un infarto.

La noticia se dio a conocer durante las primeras horas de la jornada de este martes 29 de septiembre y generó repercusiones inmediatas en el ámbito político nacional. Tras el hallazgo del cuerpo, se desplegaron actuaciones policiales y judiciales en la vivienda para establecer las circunstancias del fallecimiento. Algunas de las primeras informaciones indicaron que la causa todavía no había sido comunicada oficialmente.

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza
El legislador nacional tenía 74 años. Foto: Radio Colonia

Qué se sabe sobre la muerte de Juan Carlos Pagotto

Según la información difundida durante la mañana, Pagotto fue encontrado muerto en su casa de La Rioja y familiares dieron aviso a las autoridades. Mientras avanzaban las primeras pericias, distintos medios locales señalaron que el senador había sufrido un infarto.

El dato fue publicado por fuentes periodísticas que citaron fuentes provinciales y reportes médicos locales, aunque hasta el momento no trascendió un parte médico oficial que detalle la causa del fallecimiento. Por eso, el infarto aparece como la explicación difundida sobre su muerte, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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Pagotto había estado internado aproximadamente dos semanas antes por una afección cardíaca, según informaron distintos medios que reconstruyeron sus últimos días. La situación había coincidido con su ausencia en una sesión del Senado, aunque el legislador luego participó de la última reunión del recinto el 24 de septiembre.

El antecedente cardíaco que había contado el propio Pagotto

Además de esa internación reciente, el senador había hablado públicamente de sus antecedentes cardíacos. En mayo de este año, durante una entrevista con El Destape, Pagotto explicó: “Estoy tomando cinco o seis pastillas, tengo dos infartos”. En aquella entrevista también contó que le faltaban algunas de las pastillas que debía tomar y que estaba realizando gestiones para conseguirlas.

Ese antecedente adquirió especial relevancia tras su fallecimiento, aunque no permite por sí solo establecer una relación médica directa entre aquellos episodios y la muerte de este martes. La información conocida hasta ahora vincula el deceso con un infarto a partir de fuentes provinciales y reportes médicos locales de La Rioja, su provincia natal.

murió juan carlos pagotto senador la libertad avanza
El senador de La Libertad Avanza por La Rioja murió este martes 29 de septiembre a los 74 años. Foto: Diario El Norte

La última aparición de Juan Carlos Pagotto en el Senado

A pesar de los problemas de salud que había atravesado durante las semanas anteriores, Pagotto había participado de la última sesión del Senado, realizada el jueves 24 de septiembre. Allí intervino durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también estuvo presente cuando la Cámara alta convirtió en ley el recorte de subsidios del régimen de Zonas Frías.

En aquella sesión, el senador riojano defendió las modificaciones vinculadas al Banco Central y respondió a los cuestionamientos planteados por la senadora Florencia López sobre el manejo de las reservas. Su participación fue una de sus últimas intervenciones públicas antes de su muerte.

Pagotto había asumido como senador nacional en diciembre de 2023 con mandato hasta 2029 y durante su paso por la Cámara Alta ocupó distintas responsabilidades en comisiones. En 2026 presidía la Comisión de Acuerdos, vinculada al tratamiento de los pliegos de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales.

La muerte del legislador generó durante la mañana una serie de mensajes de despedida de dirigentes de La Libertad Avanza y de otros sectores políticos, mientras en La Rioja avanzaban las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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