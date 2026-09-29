Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

El legislador nacional tenía 74 años. Foto: Radio Colonia

Juan Carlos Pagotto murió a los 74 años y la noticia causó impacto en el mundo de la política. El senador nacional de La Libertad Avanza fue hallado sin vida en la mañana de este martes 29 de septiembre en su domicilio de La Rioja capital y por el momento, se desconocen las causas oficiales de su fallecimiento.

Pagotto había llegado al Senado en diciembre de 2023, después de las elecciones nacionales de ese año y tenía mandato hasta diciembre de 2029. Abogado de profesión y con antecedentes en la política provincial, durante su paso por la Cámara Alta ocupó distintos espacios de relevancia dentro del oficialismo.

En 2026 se encontraba al frente de la Comisión de Acuerdos, uno de los cuerpos estratégicos del Senado porque interviene en el análisis de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cargos judiciales.

Por el momento, no está confirmado quién ocupará su banca. Desde la Presidencia del Senado señalaron a Canal 26 que todavía no hay una definición sobre el reemplazo de Pagotto y que deberán cumplirse los procedimientos formales correspondientes.

El senador de La Libertad Avanza por La Rioja murió este martes 29 de septiembre a los 74 años. Foto: Diario El Norte

La última sesión de Juan Carlos Pagotto en el Senado

La muerte de Pagotto se produjo apenas cinco días después de su última participación en una sesión del Senado. El 24 de septiembre había estado en el recinto durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que la Cámara alta aprobó con modificaciones y que, por esos cambios, debió regresar a Diputados.

Durante aquella sesión, Pagotto respondió a los cuestionamientos de la senadora riojana Florencia López, quien había objetado artículos vinculados con las reservas del Banco Central. El legislador libertario defendió la iniciativa y cuestionó el endeudamiento de los gobiernos kirchneristas.

“Le pagamos la deuda al FMI al 4% de tasa natural, con dinero obtenido de Venezuela al 16% anual. Que alguien me explique si no es usura”, sostuvo Pagotto durante el debate.

El senador también había participado de la sesión en la que el Senado sancionó modificaciones al régimen de subsidios de las Zonas Frías, también el 24 de septiembre.

Su presencia en esa jornada se produjo después de una ausencia en la sesión anterior. El 17 de septiembre, Pagotto no participó de la sesión en la que el Senado aprobó Inocencia Fiscal II. En los días previos había atravesado un problema de salud que había generado preocupación entre sus compañeros de bloque.

El rol de Pagotto dentro del Senado

Durante 2026, Pagotto había adquirido especial protagonismo por su conducción de la Comisión de Acuerdos, uno de los cuerpos más relevantes de la Cámara Alta por su intervención en el proceso de análisis de las postulaciones para cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Gobierno nacional había enviado al Senado 203 pliegos judiciales durante el año. Bajo la conducción de Pagotto, la Comisión de Acuerdos avanzó con el análisis de decenas de postulaciones mediante distintas jornadas de audiencias públicas.

En agosto, por ejemplo, el Senado completó el tratamiento de 67 pliegos judiciales después de cinco audiencias públicas. Pagotto estuvo al frente de ese proceso, que concentró buena parte de la actividad parlamentaria del oficialismo durante el segundo semestre.

La Comisión también intervino en algunos de los pliegos que generaron mayores discusiones políticas. Entre ellos estuvo el del juez Víctor Pesino, cuyo tratamiento produjo fuertes cruces entre el oficialismo y sectores de la oposición por sus antecedentes y fallos vinculados con la reforma laboral.

Pagotto también había ocupado anteriormente la presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada del análisis parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.

Antes de convertirse en dirigente de La Libertad Avanza, Pagotto tuvo una extensa relación con el peronismo riojano. Foto: Rosario3

La repercusión política por la muerte de Juan Carlos Pagotto

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras dirigentes del oficialismo en expresarse sobre el fallecimiento. “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, escribió.

El presidente Javier Milei compartió el mensaje de su hermana y agregó “QEPD”. También se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien publicó un mensaje de despedida tras conocerse la noticia.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, también recordó al legislador riojano. “Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado. Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, expresó en conferencia de prensa el pésame del Gobierno nacional y señaló que la banca deberá ser cubierta una vez cumplidos los procedimientos correspondientes. “Expreso en nombre del Gobierno nacional nuestro más sentido pésame a la familia de Pagotto. Acompañamos a sus compañeros de bloque y a todo el pueblo riojano”, manifestó.

Sobre la banca que deja vacante el fallecimiento del senador, Ravier agregó: “Su banca será ocupada una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes”. Por el momento, desde la Presidencia del Senado no confirmaron quién será el reemplazante.

Desde el PRO, el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, también expresó sus condolencias. “Un fuerte abrazo a la familia y a los seres queridos del senador Juan Carlos Pagotto en este momento tan triste. Los acompaño de corazón. Que en paz descanse”, expresó.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, publicó un mensaje en sus redes sociales. “Triste y conmovido por el fallecimiento del querido senador Juan Carlos Pagotto. Quienes lo hemos conocido perdemos a un hombre honesto, comprometido con sus valores, y especialmente a una gran persona. Extiendo mis condolencias a sus allegados y seres queridos”, dijo.

También se sumó a las despedidas la diputada libertaria Silvana Giudici. “Despido con enorme tristeza al senador Juan Carlos Pagotto. Su trabajo en el Senado fue clave para acompañar el camino de cambio que eligieron los argentinos. Mis condolencias a su familia, a sus afectos y a todo el pueblo riojano. QEPD”, escribió.

La noticia también tuvo repercusión en las redes sociales institucionales: la cuenta oficial del Senado de la Nación publicó una fotografía de Pagotto en el recinto junto con sus años de nacimiento y fallecimiento.